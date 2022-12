Kinh tế Bắc Triều Tiên tăng trưởng âm hai năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/12 công bố "Số liệu thống kê chính về Bắc Triều Tiên năm 2022".Trong năm ngoái, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của miền Bắc tăng trưởng -0,1%, hai năm liên tiếp tăng trưởng âm sau mức -4,5% năm 2020, đối lập với xu thế thế giới và tại Hàn Quốc. Kinh tế thế giới đã chuyển từ tăng trưởng -3,3% năm 2020 thành 5,8% vào năm 2021, trong khi Hàn Quốc cũng chuyển từ -0,7% năm 2020 thành 4,1% trong năm ngoái.Kinh tế Bắc Triều Tiên từng hai năm liên tiếp tăng trưởng -3,5% và -4,1% trong năm 2017 và 2018, sau đó tăng trưởng 0,4% vào năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, kinh tế nước này lại quay về đà tăng trưởng âm trở lại trong hai năm 2020 và 2021. Cục Thống kê phân tích điều này là do kinh tế miền Bắc vốn đã chịu ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế, nay lại càng khó khăn vì chính sách phong tỏa sau dịch COVID-19 của nước này.Sản lượng lương thực miền Bắc năm ngoái đạt 4,69 triệu tấn, tăng 6,7%. Sản lượng quặng sắt đạt 2,65 triệu tấn, tăng 2,6%. Ngược lại, sản lượng than đá đạt 15,6 triệu tấn, giảm 17,9%, thép thô đạt 600.000 tấn, giảm 15,4%.Trong năm 2021, GDP danh nghĩa của miền Bắc đạt 35.900 tỷ won (28,15 tỷ USD), Tổng thu nhập quốc dân (GNI) trên danh nghĩa đạt 35.300 tỷ won (28,14 tỷ USD), bằng khoảng một phần năm mươi sáu của Hàn Quốc. GNI bình quân đầu người của miền Bắc là 1.423.000 won (1.115 USD) người, bằng một phần hai mươi tám của Hàn Quốc, cách biệt ngày càng lớn.Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại của Bắc Triều Tiên đạt 710 triệu USD, giảm 17,3%, bằng 0,1% so với Hàn Quốc (1.259,5 tỷ USD).Tổng dân số miền Bắc năm ngoái là 25,48 triệu người, bằng một nửa Hàn Quốc (51,75 triệu người). Trong khi dân số miền Nam lần đầu giảm vào năm ngoái, thì dân số miền Bắc vẫn đang tiếp tục tăng.Tuổi thọ kỳ vọng của nam giới miền Bắc là 67 tuổi, nữ giới là 73,8 tuổi, ngắn hơn khoảng 13 tuổi so với Hàn Quốc (nam giới là 80,9 tuổi, nữ giới là 86,8 tuổi).Số lượng sinh viên đại học trên 10.000 người dân của Bắc Triều Tiên là 190 người, bằng khoảng một phần ba Hàn Quốc (552,2 người).