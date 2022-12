Hàn Quốc bổ sung bộ luật bảo vệ quyền sử dụng hình ảnh cá nhân dưới mục đích thương mại

Photo : KBS News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 26/12 đã đăng công báo dự thảo sửa đổi Luật Dân sự với nội dung ghi rõ "Quyền công bố nhân dạng và hình ảnh cá nhân dưới mục đích thương mại" còn được viết tắt là "Quyền công bố" (Right of Publicity) vào bộ luật này.Khác với "Quyền tác giả" để bảo vệ quyền lợi về tác phẩm sáng tạo, "Quyền công bố" ghi rõ đối tượng được bảo vệ bao gồm tên, gương mặt (quyền sử dụng hình ảnh cá nhân), giọng nói hay cả ngoại hình.Theo dự thảo sửa đổi, quyền công bố không thể được nhượng lại, song có thể được người khác sử dụng dưới sự đồng ý của đương sự. Trái lại, trong trường hợp người khác sử dụng hình ảnh trái với quan điểm sống và niềm tin của đương sự thì có thể từ chối sử dụng quyền này để không công bố.Tuy nhiên, trong các hoạt động công khai không thể tránh khỏi việc bắt buộc phải sử dụng nhân dạng và hình ảnh của người khác như phát sóng trực tiếp các trận đấu thể thao hay đưa tin tức, thì có thể dùng quyền công bố dưới mục đích thương mại trong phạm vi hợp lệ mà không cần sự đồng ý của đương sự.Trong trường hợp người sở hữu qua đời, quyền này có thể được thừa kế giống như quyền sở hữu tài sản và duy trì trong vòng 30 năm.Bộ Tư pháp giải thích 30 năm được cân nhắc là khoảng thời gian tương ứng với một thế hệ mà khi đó tên tuổi và sự nổi tiếng của một người có thể giảm đi, là khoảng thời gian đầy đủ cho quyền sử dụng nhân dạng và hình ảnh hết hiệu lực.Thêm vào đó, cân nhắc việc quyền này sẽ khó được bảo vệ và chỉ có quyền yêu cầu bồi thường sau vụ việc được xảy ra, dự thảo sửa đổi còn có quy định về "Quyền yêu cầu bồi thường nhằm xóa bỏ và phòng tránh bị xâm hại" được áp dụng trước khi vụ việc xảy ra.Quyền công bố nhân dạng và hình ảnh dưới mục đích thương mại được nhắc đến lần đầu vào năm 1995, trong phiên tòa xét xử "vụ án Lee Whi-soh". Vào thời điểm đó, Kim Jin-myung, tác giả cuốn tiểu thuyết "Hoa dâm bụt đã nở rộ" (The Rose of Sharon Blooms Again) được cho là đã bóp méo hình ảnh của nhà vật lý học quá cố Lee Whi-soh và bị gia đình ông kiện đòi cấm xuất bản quyển tiểu thuyết. Tuy nhiên, Tòa án khi đó đã bác bỏ vụ kiện do Hàn Quốc chưa có được khái niệm trên.Bộ Tư pháp giải thích trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay và ngày càng có nhiều người trở nên nổi tiếng thông qua các nền tảng này, do đó rất cần thiết phải định nghĩa khái niệm của "Quyền công bố" vào Luật Dân sự để đối phó với những tranh chấp liên quan.Bộ Tư pháp sẽ tiếp nhận ý kiến của người dân về dự thảo sửa đổi bộ luật này từ ngày 26/12/2022 đến 6/2/2023 trước khi đưa ra dự thảo lần cuối, sau đó tiếp tục thông qua các quá trình thẩm định từ Cục Pháp chế cùng các cuộc họp Nội các, và cuối cùng sẽ trình nộp lên Quốc hội.