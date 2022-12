Quân đội Hàn Quốc ứng phó

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 26/12 công bố đã phát hiện được nhiều thiết bị bay chưa xác định, được phỏng đoán là máy bay không người lái (drone) của Bắc Triều Tiên tại khu vực tỉnh Gyeonggi. Đây là động thái xâm nhập vào không phận Hàn Quốc đầu tiên của máy bay không người lái miền Bắc, sau vụ xâm phạm vào ngày 9/6/2017.Quân đội Hàn Quốc cho biết máy bay đầu tiên được phát hiện tại phía Bắc đường ranh giới quân sự liên Triều, tức vùng Gimpo (tỉnh Gyeonggi), sau đó chiếc máy bay này đã tiến thẳng vào khu vực thủ đô Seoul và bay trong khoảng ba tiếng đồng hồ trước khi trở về miền Bắc. Theo một nguồn tin, chiếc drone này không chỉ bay vào quận Eunpyeong (sát với phía Bắc tỉnh Gyeonggi) mà cả khu vực quận Yongsan, nơi có văn phòng làm việc của Tổng thống và là trung tâm thủ đô. Khả năng cao thiết bị bay này có thể đã ghi hình được cảnh khu vực này.Trong khi đó, 4 máy bay khác đã mất dấu khỏi ra-đa của miền Nam sau khi bay quanh khu vực đảo Ganghwa, phía Tây bán đảo Hàn Quốc.Được biết, quân đội Hàn Quốc đã phát loa và bắn cảnh cáo, điều động tổng cộng 20 máy bay như chiến đấu cơ F-15K, KF-16, KA-1, trực thăng Apache và Cobra, nâng mức cảnh báo lên cấp độ II để đối phó với động thái xâm nhập không phận lần này. Ngoài ra, quân đội còn cho bắn khoảng 100 viên đạn nhưng đã thất bại bắn hạ thiết bị bay của miền Bắc.Vụ việc này đang gây ra sự chỉ trích từ dư luận do quân đội Hàn Quốc đã không thể phát huy tính năng của hệ thống phát hiện máy bay không người lái và vô hiệu hóa tần số bằng cách triển khai ra-đa phòng thủ khủng bố từ drone (SSR), được Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô lục quân bắt đầu sử dụng từ năm 2019 tại các khu vực quan trọng quanh thủ đô.Mặc dù quân đội cho rằng đã phải điều chỉnh mức độ cảnh báo do lo ngại về những thiệt hại có thể gây ra cho người dân, song quân đội cũng không thể không tránh khỏi bị chỉ trích do không xác định được mục đích của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên chỉ đến trinh thám hay để tấn công.Một quan chức quân đội giải thích, nếu là thời chiến thì ngay khi phát hiện máy bay địch trên không phận, quân đội có thể sử dụng ngay pháo phòng không. Tuy nhiên, xét theo thiệt hại có thể gây ra cho người dân và trong tình hình hiện nay thì việc sử dụng pháo là điều bất khả thi.Quân đội Hàn Quốc đang kiểm tra trình tự tác chiến và việc triển khai pháo phòng không đã được thực hiện đúng theo quy định hay không.