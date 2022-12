Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng Hàn Quốc rơi xuống mức 3% lần đầu trong 6 tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/12 công bố tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 12 đạt 3,8%, giảm 0,4% so với tháng trước và là lần đầu tiên tụt xuống mức 3% sau 6 tháng.Trong tháng 6 vừa qua, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng đạt 3,9%, sau đó tăng mạnh lên 4,7% vào tháng 7 và duy trì mức 4% cho đến tháng 11, nhưng lại giảm trở lại trong tháng này.Nhận thức của người tiêu dùng về mức tăng giá cả trong một năm qua đạt 5%, giảm 0,1% so với tháng trước.BOK phân tích do giá của các mặt hàng hay mua như nông sản, chăn nuôi hay sản phẩm dầu mỏ được ổn định, cũng như tỷ giá hối đoái giảm, đã dẫn đến tới tỷ lệ lạm phát kỳ vọng giảm.Chỉ số tâm lý tiêu dùng trong tháng 12 là 89,9 điểm, tăng 3,4 điểm so với tháng 11 và liên tiếp dưới 100 điểm kể từ tháng 6 năm nay. Chỉ số này nếu thấp hơn 100 điểm có nghĩa là tâm lý tiêu dùng bi quan so với bình quân dài hạn (2003-2021).Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, mặc dù tình hình trong và ngoài nước có nhiều bất ổn như xuất khẩu dậm chân tại chỗ, tình hình kinh tế thế giới trì trệ, nhưng tuyển dụng được duy trì ổn định và xu hướng tăng giá tiêu dùng đã chậm lại được cho là lý do tâm lý tiêu dùng tăng.Trong 6 chỉ số cấu thành nên chỉ số tâm lý tiêu dùng, ngoại trừ tình hình cuộc sống hiện tại là giảm, 5 chỉ số còn lại thì đều tăng, bao gồm triển vọng về tình hình cuộc sống hiện tại, triển vọng thu nhập hộ gia đình, triển vọng chi tiêu tiêu dùng, đánh giá nền kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế tương lai.