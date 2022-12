Chủ tịch quận Yongsan bị Tòa án ban lệnh bắt giam liên quan tới thảm họa Itaewon

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Tây Seoul ngày 26/12 đã ban lệnh bắt giam Chủ tịch quận Yongsan Park Hee-young về nghi ngờ sai sót trong công việc gây chết người, liên quan tới thảm họa giẫm đạp ở Itaewon xảy ra vào đêm ngày 29/10.Tòa án giải thích nghi ngờ phạm tội của bà Park đã được xác minh trong quá trình điều tra của Cảnh sát, đồng thời lo ngại bà Park có thể tiêu hủy chứng cứ.Bên cạnh đó, Tòa án cũng ban lệnh bắt giam đối với ông Choi Won-joon, quan chức phụ trách về quản lý an toàn, thảm họa sự cố thuộc chính quyền quận Yongsan với lý do tương tự.Trong chiều ngày 26/12, bà Park đã bị thẩm vấn trong vòng gần ba tiếng, từ lúc 2 giờ chiều. Khi tới trình diện tại Tòa án, bà Park đã không trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do bà thay điện thoại di động.Chủ tịch quận Yongsan bị nghi ngờ đã thiếu sót trong việc lập đối sách phòng ngừa sự cố an toàn trong thời gian diễn ra lễ hội Halloween, và đối phó không phù hợp khi xảy ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon.Trong lệnh đề nghị bắt giam, Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia ghi rõ lý do bắt giam là bà Park đã có ý đồ tiêu hủy chứng cứ, như đổi điện thoại trước cuộc điều tra.Về ông Choi Won-joon, Ủy ban điều tra cáo buộc ông này tội danh lơ là trong công việc. Kết quả điều tra cho thấy vào ngày xảy ra thảm kịch, ông Choi đã đi uống rượu, sau khi biết tin về thảm kịch đã không tới hiện trường mà lại về nhà.Trước đó, cựu Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan Lee Im-jae cũng đã bị Tòa án ban lệnh bắt giam. Với lệnh bắt giam lần này, dự kiến quá trình điều tra của Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ được đẩy nhanh hơn nữa.