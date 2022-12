Thêm một cụ bà nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục quân đội Nhật Bản qua đời

Photo : YONHAP News

Tổ chức nhân đạo "Ngôi nhà chia sẻ" tại thành phố Gwangju (tỉnh Gyeonggi) ngày 27/12 cho biết cụ bà Lee Ok-sun, 94 tuổi, một nạn nhân nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến II đã qua đời một ngày trước đó do sức khỏe yếu.Cụ bà Lee Ok-sun quê ở thành phố Daegu (tỉnh Nam Gyeongsang). Năm 16 tuổi, cụ bị kéo đến trại nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản tại Mãn Châu, Trung Quốc, trải qua quãng thời gian tuổi xuân tủi nhục tại đó. Cụ được trở về Hàn Quốc ngay sau khi đất nước được giải phóng.Từ năm 2014, cụ đi lại và sinh hoạt tại nhà riêng gần chùa Beopju (Pháp Trụ) ở huyện Boeun, tỉnh Bắc Chungcheong và Ngôi nhà chia sẻ, sau đó sinh hoạt cố định tại Ngôi nhà chia sẻ từ năm 2018.Vào tháng 8/2013, cụ bà Lee Ok-sun cùng với 12 nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục đã kiện tụng đòi bồi thường đối với Chính phủ Nhật Bản. Sau 7 năm 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng vào tháng 1/2021, Tòa án khu vực Trung Seoul đã ra phán quyết sơ thẩm tuyên bố phía nguyên đơn thắng kiện và yêu cầu Tokyo bồi thường 100 triệu won (78,7 USD) cho mỗi nạn nhân.Được biết, đám tang của cụ Lee Ok-sun sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Kyungan ở thành phố Gwangju. Nơi an táng hiện đang được gia quyến bàn bạc.Bộ trưởng Phụ nữ và gia đình Kim Hyun-sook đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự từ trần của cụ Lee Ok-sun. Bộ trưởng Kim còn nhấn mạnh sẽ theo dõi sát sao và tích cực hỗ trợ để các nạn nhân có thể sống phần đời còn lại thật bình an, mặt khác cũng sẽ nỗ lực để phục hồi nhân phẩm và danh dự cho các cụ.Sự ra đi của cụ đã giảm số nạn nhân bị cưỡng ép mua vui hiện còn sống xuống 10 người trong tổng số 240 người. Riêng tại Ngôi nhà chia sẻ còn có ba cụ đang sinh hoạt là cụ Lee Ok-sun (95 tuổi) quê ở thành phố Busan, cụ Kang Il-chul (94 tuổi) và cụ Park Ok-sun (98 tuổi).