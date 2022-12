Chỉ số lòng tin doanh nghiệp tháng 12 giảm tháng thứ 4 liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 28/12 công bố chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) tháng 12. Trong đó, chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp đạt 74 điểm, giảm 1 điểm so với tháng 11, tháng giảm thứ 4 liên tiếp, và là mức thấp nhất trong vòng hai năm kể từ tháng 10/2020 (74 điểm).Chỉ số BSI phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.Chỉ số BSI lĩnh vực chế tạo đạt 71 điểm, giảm 3 điểm so với tháng trước. Chỉ số BSI lĩnh vực phi chế tạo đạt 76 điểm, bằng tháng 11.Trong lĩnh vực chế tạo, các ngành điện tử, video, thiết bị viễn thông giảm 6 điểm do tồn kho tăng, doanh thu giảm, ảnh hưởng từ việc nhu cầu chíp bán dẫn giảm. Ngoài ra, ngành hóa chất giảm 11 điểm, máy móc thiết bị khác giảm 7 điểm.Ở lĩnh vực phi chế tạo, ngành xây dựng và bất động sản cùng giảm 6 điểm, được phân tích là do thị trường nhà ở đã chững lại, tâm lý tiêu dùng co hẹp vì tiêu thụ nội địa đình trệ.Ngược lại, ngành công nghệ thông tin và truyền thông lại tăng 10 điểm, do nhu cầu tăng vào mùa đông.Chỉ số BSI triển vọng toàn ngành công nghiệp trong tháng tiếp theo đạt 70 điểm, giảm 4 điểm. Trong đó, lĩnh vực chế tạo là 68 điểm, giảm 1 điểm, lĩnh vực phi chế tạo là 72 điểm, giảm tới 5 điểm.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 12 đạt 91,7 điểm, giảm 0,3 điểm. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).