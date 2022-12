Tổng thống khiển trách đối phó của quân đội trong vụ xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sáng sớm ngày 27/12, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh khẩn cấp, thảo luận về vụ xâm phạm của máy bay không người lái (drone) Bắc Triều Tiên xảy ra một ngày trước đó.Cuộc họp do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống chủ trì, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Kim Seung-kyum, cùng các quan chức khác trong Văn phòng Tổng thống.Các quan chức quân đội đã báo cáo về vụ xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên lên Tổng thống. Được biết, Tổng thống đã nổi giận sau khi nghe báo cáo.Ông Yoon đã chỉ ra thiếu sót trong diễn tập của quân đội, cũng như khiển trách gay gắt Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống đã chỉ thị rằng nếu như Bình Nhưỡng điều động một drone bay xuống miền Nam, thì quân đội cũng phải đáp trả tương xứng bằng cách cử hai đến ba drone bay lên miền Bắc.Về việc lần này Chính phủ đã không mở cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), quan chức trên giải thích rằng tình hình hiện tại chưa cần thiết tổ chức cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia. Trước tiên, Văn phòng Tổng thống nhận định việc tổ chức riêng cuộc họp ở lĩnh vực quân sự sẽ giúp đối phó tình hình hiệu quả hơn. Nếu cần thiết, Văn phòng Tổng thống sẽ có thể tổ chức thêm cuộc họp của NSC để thảo luận đối sách chiến lược.Tại cuộc họp Nội các tổ chức vào ngày 27/12, một ngày sau động thái khiêu khích bằng máy bay không người lái của miền Bắc, Tổng thống Yoon Suk-yeol quy kết vụ việc lần này đã cho thấy thiếu sót lớn trong trạng thái sẵn sàng đối phó của quân đội trong nhiều năm qua. Đặc biệt, Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in đã không hề có sự phòng bị nào đối với máy bay không người lái từ Bắc Triều Tiên.Tổng thống chỉ ra rằng từ năm 2017, quân đội đã không hề diễn tập đối phó với drone. Chính sách với miền Bắc nếu chỉ dựa vào thiện chí của Bình Nhưỡng hay thỏa thuận quân sự liên Triều sẽ là hết sức nguy hiểm.Tổng thống cũng tuyên bố sẽ đẩy sớm thời gian thành lập đơn vị drone phụ trách trinh sát các cơ sở quan trọng của Bắc Triều Tiên. Ông Yoon cũng lấy làm tiếc vì ngân sách nguồn lực chiến đấu đối phó với máy bay không người lái quân sự trong dự thảo ngân sách năm sau đã bị Quốc hội cắt giảm 50%.Các ủy viên đảng Dân chủ đồng hành thuộc Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội chỉ trích Tổng thống đang đổ lỗi cho Chính phủ tiền nhiệm, trong khi sự đối phó của quân đội lần này là chưa phù hợp.