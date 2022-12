Hàn Quốc công bố Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương với tầm nhìn tự do, hòa bình và thịnh vượng

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Kim Sung-han ngày 28/12 đã công bố báo cáo cuối cùng về Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc.Kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào ngày 21/5 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị cho việc lập Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Campuchia vào ngày 11/11 vừa qua, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã công bố khung phác thảo chiến lược, với ba tầm nhìn là tự do, hòa bình, thịnh vượng, và ba nguyên tắc hợp tác là bao trùm, tin tưởng và cùng có lợi.Trong báo cáo dài 37 trang được công bố cùng ngày, Chính phủ cụ thể hóa các tầm nhìn và nguyên tắc này, cùng 9 bài toán xúc tiến trọng điểm. 9 bài toán bao gồm: thiết lập trật tự dựa trên chuẩn mực và quy tắc; hợp tác thúc đẩy pháp quyền và nhân quyền; tăng cường hợp tác không phổ biến hạt nhân và chống khủng bố; mở rộng hợp tác an ninh toàn diện; mở rộng mạng lưới an ninh kinh tế; tăng cường hợp tác ở lĩnh vực khoa học công nghệ cao và góp phần thu hẹp khoảng cách số trong khu vực; đi đầu trong hợp tác khu vực liên quan tới biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng; đóng góp tích cực về ngoại giao bằng cách tăng cường hợp tác phát triển và quan hệ đối tác; tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giao lưu văn hóa, nhân lực.Chiến lược này cũng bao gồm nhận định về tầm quan trọng chiến lược của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, phương hướng hợp tác mà Hàn Quốc hướng tới, phương án xúc tiến quan hệ với các bên trong khu vực như Bắc Thái Bình Dương, Đông Nam Á, Nam Á, châu Đại Dương, các nước châu Phi giáp Ấn Độ Dương, châu Âu, Trung Nam Mỹ.Chánh Văn phòng Kim cho biết chiến lược này phản ánh giá trị tự do và đoàn kết, điều mà Tổng thống Yoon Suk-yeol luôn nhấn mạnh, đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chiến lược đề ra phương hướng hợp tác cụ thể với khu vực này, nhằm đẩy cao tối đa lợi ích quốc gia. Ý tưởng của Chính phủ đương nhiệm là mở rộng tầm nhìn sang toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thay vì chỉ giới hạn ở vấn đề bán đảo Hàn Quốc, Đông Bắc Á, hay các sáng kiến khu vực bó hẹp ở lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại như các Chính phủ tiền nhiệm; từ đó tăng cường hợp tác chiến lược tích cực hơn nữa trong các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu.Các yếu tố trọng tâm mà Chính phủ đề ra là tự do, pháp trị và nhân quyền, được phân tích là nhằm bắt kịp chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ. Trong đó, báo cáo nêu rõ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy và tăng cường trật tự khu vực dựa tên quy tắc và giá trị phổ quát, với nền tảng là sự liên minh với các quốc gia cùng chia sẻ giá trị này; tuyên bố Hàn Quốc phản đối việc thay đổi hiện trạng đơn phương bằng sức mạnh.Seoul cũng tuyên bố sẽ đẩy mạnh hợp tác an ninh hàng hải trong khu vực, nhấn mạnh hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không phải được tôn trọng trên vùng biển Hoa Nam (mà Việt Nam gọi là biển Đông), một kênh giao thông đường biển quan trọng. Ngoài ra, hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan có ý nghĩa quan trọng với hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Trong báo cáo trên, Hàn Quốc tuyên bố theo đuổi lợi ích chung với Trung Quốc, một đối tác hợp tác lớn của Hàn Quốc, trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi, dựa trên chuẩn mực và quy tắc quốc tế, phát triển quan hệ Hàn-Trung lành mạnh và chín muồi.Báo cáo khẳng định tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc là một sáng kiến bao trùm, không nhắm đến hay loại trừ một quốc gia nào, được phân tích là nhằm nhấn mạnh sự khác biệt với chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, coi Trung Quốc là một thế lực thách thức quy chuẩn hiện hành, thay đổi hiện trạng thế giới.