Mỹ hoan nghênh Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 27/12 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố, bày tỏ hoan nghênh việc Hàn Quốc thông qua Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, thể hiện cam kết chung của hai nước trong việc đóng góp vào an ninh và thịnh vượng khu vực.Ông Sullivan đánh giá chiến lược lần này của Hàn Quốc đã đề ra cách tiếp cận toàn diện, thể hiện quyết tâm của Tổng thống Yoon Suk-yeol và người dân Hàn Quốc trong việc bảo vệ các giá trị phổ quát như pháp trị và nhân quyền.Cố vấn Nhà Trắng nhận định mục tiêu mở rộng hợp tác với các đồng minh và đối tác khác trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc sẽ góp phần tăng cường năng lực chung của hai nước trong việc thúc đẩy không phổ biến hạt nhân, đẩy mạnh hòa bình và an ninh quốc tế.Chiến lược lần này dự kiến sẽ góp phần đẩy mạnh sự tham gia của Hàn Quốc vào các lĩnh vực mạng lưới an ninh kinh tế khu vực, hợp tác khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng.Mỹ cảm ơn năng lực lãnh đạo của Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng như của Hàn Quốc, chúc mừng người dân Hàn Quốc đã có một chiến lược mới, có thể giúp ích cho sự phát triển của một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng.