Xác suất mắc ung thư ở người Hàn là 36,9%

Photo : KBS News

Theo số liệu "Thống kê đăng ký ung thư năm 2020" do Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc và Cơ quan đăng ký ung thư trung ương công bố vào ngày 28/12, tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn là 83,5 tuổi, trong khi xác suất mắc ung thư là 36,9%.Cứ 10 bệnh nhân bị chẩn đoán mắc ung thư, có 7 người tiếp tục sống được trên 5 năm. Trong số các bệnh nhân bị chẩn đoán mắc ung thư trong vòng từ năm 2016-2020, tỷ lệ sống sót trên 5 năm đạt 71,5%. Tỷ lệ này tiếp tục tăng từ năm 1993, và đã tăng 6% so với cách đây 10 năm (2006-2010) là 65,5%.Loại ung thư mắc nhiều nhất (tính trong năm 2020) là ung thư tuyến giáp, sau đó là ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan.Nam giới mắc ung thư phổi nhiều nhất, sau đó là ung thư dạ dày, tuyến tiền liệt, đại tràng, gan, tuyến giáp. Đối với nữ giới là ung thư vú, ung thư tuyến giáp, đại tràng, phổi, dạ dày, tụy.Ung thư tuyến giáp có tỷ lệ sống sót trên 5 năm cao nhất (100%), sau đó tới ung thư tuyến tiền liệt (95,2%), ung thư vú (93,8%). Ung thư gan có tỷ lệ sống sót thấp hơn (38,7%), ung thư phổi (36,8%), ung thư túi mật và ống mật (29%), ung thư tụy (15,2%).Mặt khác, số trường hợp mắc ung thư mới trong năm 2020 là 247.952 trường hợp, giảm 3,6% so với năm 2019. Bộ Y tế và phúc lợi phân tích sự sụt giảm này là do người dân bị hạn chế về việc sử dụng dịch vụ y tế do dịch COVID-19 bùng phát, nên chưa phát hiện sớm được ung thư. Bộ Y tế sẽ tích cực khuyến khích người dân kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư để có thể phát hiện sớm và điều trị kịp thời.