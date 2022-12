Phiên chất vấn về thảm họa Itaewon sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1/2023

Photo : YONHAP News

Ủy ban đặc biệt về điều tra công tác điều hành quốc gia phụ trách thảm họa Itaewon ngày 27/12 đã nhận báo cáo đầu tiên từ 8 cơ quan liên quan đến vụ việc như Văn phòng theo dõi tình hình quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống, Bộ Hành chính và an toàn.Trong buổi báo cáo này, đảng cầm quyền và đảng đối lập tiếp tục tranh cãi về "tháp điều khiển", tức bộ phận nào mới là bên đứng ra chỉ huy đối phó và khắc phục thảm họa Itaewon. Theo đảng đối lập Dân chủ đồng hành, căn cứ theo "Hướng dẫn quản lý nguy cơ quốc gia" được soạn thảo năm 2018 thì Văn phòng Tổng thống là đơn vị chịu trách nhiệm.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân bác bỏ rằng Chính phủ đã ứng phó hợp lý và đảng đối lập chỉ đang cố chấp với suy nghĩ của riêng mình. Đảng này còn chỉ trích một số nghị sĩ của đảng đối lập đã cản trở hoạt động cấp cứu nạn nhân vào thời điểm xảy ra thảm họa. Trước cuộc khẩu chiến này, gia quyến các nạn nhân đã rút khỏi phiên họp nhằm phản đối việc đảng cầm quyền chỉ có động thái hậu thuẫn Chính phủ.Trước đó, ngay sau khi xảy ra thảm họa Itaewon, chính giới Hàn Quốc đã không ngừng tranh cãi về "tháp điều khiển" đối phó và khắc phục thảm họa. Cuộc xung đột ngày càng gay gắt hơn sau khi Chánh Văn phòng Tổng thống Kim Dae-gi cho rằng Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương chính là "tháp điều khiển", chứ không phải "Văn phòng theo dõi tình hình quốc gia", tức không phải trách nhiệm của Văn phòng Tổng thống.Cuối cùng, Ủy ban đặc biệt đã thống nhất sẽ mở phiên chất vấn vào hai ngày 4/1 và 6/1, triệu tập 73 nhân chứng để lấy lời khai, trong đó có Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Yoon Hee-keun, Thị trưởng thành phố Seoul Oh Se-hoon, Chủ tịch quận Yongsan Park Hee-young. Tuy nhiên, các nhân vật gây sự chú ý của dư luận như Thủ tướng Han Duck-soo và gia quyến các nạn nhân thì không nằm trong danh sách những người bị triệu tập.Chính giới Hàn Quốc còn nhất trí tiếp tục thảo luận về thời gian tổ chức phiên chất vấn thứ ba, những nhân chứng cần triệu tập thêm và việc gia hạn thời gian hoạt động của Ủy ban đặc biệt, vốn kết thúc vào ngày 7/1/2023.