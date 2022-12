Ngân sách ngoại giao Hàn Quốc năm 2023 tăng 11,7% so với năm trước

Photo : YONHAP News

Dựa theo dự toán ngân sách do Quốc hội thông qua Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã công bố kế hoạch giải ngân ngân sách năm 2023. Tổng ngân sách Hàn Quốc được hoạch định là 3.358 tỷ won (2,65 tỷ USD), tăng 11,7%, tức 352,7 tỷ won (277,8 triệu USD) so với năm 2022. Đây là mức cao hơn 37,4 tỷ won (29,5 triệu USD) so với đề xuất của Chính phủ.Đáng chú ý nhất của ngân sách Bộ Ngoại giao lần này là khoản hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được tăng thêm 18,5% so năm 2022, tức 2.007 tỷ won (1,58 tỷ USD). Ngân sách ODA là tổng số tiền để Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) sử dụng trong dự án hợp tác với nước ngoài và đóng góp cho các tổ chức quốc tế. Ngân sách ODA năm 2023 thậm chí còn tăng đáng kể so với năm 2019 trước khi dịch COVID-19 bùng phát là 1.301 tỷ won (1,02 tỷ USD).Ngân sách năm 2023 còn bao gồm ngân sách 2,1 tỷ won (1,65 triệu USD) dùng cho việc sửa chữa lại Cơ quan công vụ mới của Bộ trưởng Ngoại giao. Ngân sách này đã gây tranh cãi trong đợt thẩm định của Quốc hội, song cuối cũng đã được thông qua theo kế hoạch ban đầu.Văn phòng công vụ cũ tại phường Hannam (quận Yongsan) của Bộ Ngoại giao đã được chuyển sang làm văn phòng làm việc của Tổng thống Yoon Suk-yeol, nên văn phòng của Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống trước đây và tòa nhà riêng của Phòng Cảnh vệ Tổng thống trước đây tại phường Samcheong (quận Jongno) sẽ được sửa sang làm nhà công vụ của Bộ trưởng và khu vực tổ chức các sự kiện.