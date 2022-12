Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ thị đáp trả tương ứng với các động thái khiêu khích của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 29/12 đã tới thăm Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng, nhấn mạnh đến việc cần phải thiết lập tư thế sẵn sàng đối phó triệt để, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh vượt trội áp đảo vì nền hòa bình.Tổng thống cho rằng "hòa bình giả tạo" không chỉ không gìn giữ được hòa bình và an ninh của đất nước, mà còn làm sụp đổ nền tảng của hòa bình.Trong cuộc họp Nội các diễn ra vào ngày 27/12, Tổng thống Yoon đã lên án sự đối phó đầy thiếu sót của quân đội khi máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc, người dân chắc chắn đã nhận thấy được việc chính sách đối với miền Bắc chỉ dựa trên thiện chí và sự tuân thủ thỏa thuận quân sự với Bình Nhưỡng là nguy hiểm đến nhường nào.Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28/12 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị các sĩ quan tham mưu phải "trừng trị và trả đũa" một cách rõ ràng trước bất kỳ động thái khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên.Tổng thống Yoon nhấn mạnh sự trừng trị và trả đũa chính là biện pháp mạnh mẽ nhất để có thể kìm hãm được các động thái khiêu khích của miền Bắc. Seoul không được e sợ hay chần chừ trước việc Bình Nhưỡng sở hữu hạt nhân.Việc Tổng thống đề cập đến cả vấn đề hạt nhân miền Bắc là nhằm đẩy cao mức độ đối phó. Từ trước đến nay, ông Yoon vẫn luôn nhấn mạnh đến "biện pháp tương ứng" trong việc đối phó với Bắc Triều Tiên.Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống đã chỉ thị rằng quân đội phải cử hai đến ba chiếc máy bay để đối phó khi phát hiện một chiếc máy bay không người lái của miền Bắc lần đầu xâm phạm không phận miền Nam, nếu cần thiết thì có thể bắn hạ. Tức là, quân đội phải có biện pháp tương ứng, chuẩn bị cho tình huống chiến tranh leo thang.Được biết, trong buổi báo cáo của quân đội, Tổng thống Yoon đã khiển trách Bộ trưởng Quốc phòng về sự thiếu sót của quân đội trong tập trận.Về việc không tổ chức cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), Văn phòng Tổng thống giải thích rằng do là tình huống tác chiến được tiến hành khẩn cấp, nên cần thường xuyên báo cáo và nhận chỉ thị từ Tổng thống, không cần phải tổ chức họp.Tuy nhiên, phe đối lập đã phản đối về lập trường của Văn phòng Tổng thống trong việc chuẩn bị cho cuộc chiến mở rộng khi máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm không phận thủ đô Seoul và địa phương lân cận mà không cần tổ chức cuộc họp NSC. Phe đối lập bày tỏ lo ngại về tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" khi mà quân đội hai miền Nam-Bắc điều động máy bay không người lái qua lại đường ranh giới quân sự, đồng thời lên án mạnh mẽ việc miền Bắc vi phạm Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9.