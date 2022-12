Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hàn Quốc nhấn mạnh sự hợp tác với Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố "Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương", chiến lược riêng đầu tiên trong khu vực, trong đó thể hiện quyết tâm tăng cường an ninh kinh tế dựa theo trật tự do Mỹ dẫn dắt, đồng thời khoan dung và hợp tác trong quan hệ với Trung Quốc.Phương hướng cơ bản trong "Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương" của Chính phủ là lấy các giá trị của tự do, chủ nghĩa dân chủ và nhân quyền làm nền tảng cho trật tự của khu vực. Seoul sẽ đoàn kết với các quốc gia chia sẻ giá trị này, phản đối sự thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh. Về khung tổng thể, chiến lược này có cùng phương hướng với Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Kim Sung-han cho biết Hàn Quốc sẽ thúc đẩy một trật tự dựa trên các giá trị và quy tắc phổ quát, chứ không phải là sự ép buộc, thông qua sự đoàn kết giữa các quốc gia cùng chia sẻ giá trị.Tuy nhiên, khác với Mỹ là kìm chế Trung Quốc bằng "đoàn kết giá trị", Hàn Quốc sẽ hợp tác với Trung Quốc. Trong Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, Seoul nêu rõ rằng Bắc Kinh là quốc gia hợp tác chủ chốt để đạt được hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.Chánh Văn phòng Kim nhấn mạnh Seoul không loại trừ bất cứ một quốc gia nào, mà sẽ hợp tác với tất cả các quốc gia phù hợp với tầm nhìn và nguyên tắc của Hàn Quốc. Việc từ chối hợp tác với Bắc Kinh là một điều xa rời với thực tế nếu xét đến mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.Sau khi Hàn Quốc công bố Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, Trung Quốc bày tỏ lập trường phải phản đối "các nhóm nhỏ mang tính bài trừ", kìm hãm sự tham gia của Hàn Quốc vào trật tự khu vực do Mỹ dẫn dắt, đồng thời hy vọng vào vai trò của Seoul cho hòa bình và ổn định của khu vực.Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới khẳng định không thể bỏ mặc Trung Quốc khi chuyển sức nặng về phía Mỹ trong "ngoại giao cân bằng". Điều này cho thấy bài toán không mấy dễ dàng được đặt ra, khi mà chưa thể đoán trước lập trường của hai cường quốc khi cuộc xung đột Mỹ-Triều càng trầm trọng trong tương lai.