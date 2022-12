Chính giới tranh cãi gay gắt về trách nhiệm trong vụ máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 28/12 đã mở cuộc họp báo cáo tình hình khẩn cấp tại Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội, thảo luận về vụ xâm phạm vào không phận Hàn Quốc của máy bay không người lái (drone) Bắc Triều Triều một ngày trước đó.Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup nhấn mạnh rằng máy bay không người lái của miền Bắc đã không tiến tới gần quận Yongsan, nơi đặt Văn phòng làm việc của Tổng thống. Tuy nhiên, chính giới lại đưa ra lập trường khác.Dựa theo lộ trình nhận diện mà Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc báo cáo, máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên đã bay đến sâu tận phía Nam và tiến đến gần thành phố Guri (tỉnh Gyeonggi) về phía Đông, khác với công bố ban đầu là các thiết bị này đã đến phía Bắc thủ đô Seoul.Nghị sĩ Kim Young-bae thuộc đang đối lập Dân chủ đồng hành đặt ra nghi vấn rằng máy bay không người lái của miền Bắc đã bay qua không phận các quận ở Seoul như Dongdaemun, Gwangjin, Jung, Jungnang và Yongsan. Song Hội đồng tham mưu trưởng liên quân khi họp báo lại cho biết drone của Bắc Triều Tiên đã bay đến khu vực phía Bắc Seoul, nhằm giảm nhẹ đáng kể về sự thật.Trước những chỉ trích về vấn đề vụ việc phải mất hơn một tiếng mới được báo cáo lần đầu lên Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Lee giải thích cần có thời gian để phân tích dữ liệu mà radar thu thập được.Bên cạnh đó cũng có ý kiến chỉ ra rằng việc phát loa và bắn cảnh cáo đối phó với vụ việc là vô nghĩa. Nghị sĩ Han Ki-ho thuộc đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng liệu máy bay không người lái có nghe được lệnh cảnh cáo hay không. Nếu máy bay của địch vượt qua đường ranh giới quân sự thì phải ngay lập tức bắn đáp trả dù đó là máy bay không người lái hay có người lái.Chính giới cũng đã công kích lẫn nhau gay gắt về nguyên nhân dẫn đến sự đối phó đầy thiếu sót của quân đội. Có ý kiến đổ lỗi nguyên nhân là do Chính phủ tiền nhiệm, trong khi có ý kiến cho rằng nguyên nhân là do chính quyền đương nhiệm không có năng lực.Trong một diễn biến liên quan, đảng Sức mạnh quốc dân khẳng định hành động khiêu khích bằng máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên đã vi phạm rõ ràng thỏa thuận quân sự liên Triều. Quốc hội cần phải gửi đi cảnh cáo mạnh mẽ tới miền Bắc, trước thái độ xem thường thỏa thuận quân sự của nước này khi đã liên tiếp phóng tên lửa kể từ khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Đảng cầm quyền đề xuất phe đối lập thông qua dự thảo nghị quyết chung lên án Bắc Triều Tiên tại Quốc hội.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 28/12 cũng đã lên án các động thái khiêu khích của miền Bắc là vi phạm thỏa thuận quân sự liên Triều. Do đó, Quốc hội có khả năng cao sẽ không gặp khó khăn trong việc thông qua dự thảo nghị quyết lên án vụ xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên.