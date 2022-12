Hàn Quốc cân nhắc tăng cường biện pháp phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc phương án tăng cường các biện pháp phòng dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc gia tăng.Số ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài vào Hàn Quốc trong tháng 12 là hơn 1.700 ca, trong đó số ca mắc đến từ Trung Quốc chiếm 14,2%, tăng 1,1% so với tháng trước.Tình hình lây lan ca nhiễm biến thể mới hiện đang là biến số lớn nhất quyết định đến sự bùng nổ làn sóng lây nhiễm mới tại Hàn Quốc, do đó Chính phủ đã siết chặt theo dõi thân nhiệt đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc.Theo tin tức của hãng tin nước ngoài viện dẫn văn kiện của Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc được lan truyền trên mạng gần đây, đã có 17,5% toàn bộ dân số của nước này đã bị nhiễm COVID-19 trong vòng từ ngày 1-20/12. Nguyên nhân số ca mắc lây lan chóng mặt được cho là do Chính phủ Bắc Kinh dỡ bỏ biện pháp xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) sau nhập cảnh và cách ly tập trung đối với người nhập cảnh.Đa số các chuyên gia cũng đều nghiêng về ý kiến cần thiết phải tăng cường phòng dịch. Chính phủ hiện đang thảo luận về việc yêu cầu nộp phiếu xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 được tiến hành trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh, và tiến hành xét nghiệm kháng nguyên, hay xét nghiệm PCR trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh.Trong một diễn biến liên quan, tính đến 0 giờ ngày 29/12, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 71.427 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 72 ca là người nhập cảnh. Số ca mắc nặng đang nhập viện điều trị là 590 ca. Thêm 76 ca tử vong do COVID-19.