Chỉ số KOSPI và KOSDAQ đều giảm trong phiên giao dịch cuối cùng năm 2022

Photo : YONHAP News

Trong ngày đóng cửa phiên giao dịch của năm nay 29/12, chỉ số sàn giao dịch KOSPI đã lao dốc gần 2%, đạt 2.236,4 điểm, thấp hơn 44,05 điểm so với phiên trước.Đây là lần đầu tiên sau hai tháng kể từ ngày 26/10, chỉ số KOSPI rơi xuống dưới mốc 2.250 điểm.Trên thị trường chứng khoán New York (Mỹ) ngày 28/12 (giờ địa phương), sự kỳ vọng về việc Trung Quốc mở cửa kinh tế trở lại suy giảm, khiến bất ổn về nền kinh tế trong năm sau gia tăng, kéo tụt chỉ số chứng khoán.Mặt khác, sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày đóng cửa với 679,29 điểm, rớt 13,08 điểm (1,89%) so với phiên giao dịch ngày hôm trước.Tỷ giá hối đoái won-USD trong ngày 29/12 tiếp tục đà giảm 4 ngày liên tiếp. Tỷ giá won/USD tại thị trường ngoại hối Seoul cùng ngày là 1 USD đổi 1.264,5 won, giảm 2,5 won so với một ngày trước.