Hàn Quốc hai năm liên tiếp xếp thứ hai thế giới về trúng thầu đơn hàng đóng tàu

Cơ quan nghiên cứu về đóng tàu và vận tải biển Clarkson của Anh ngày 29/12 công bố số liệu sơ bộ cho biết số lượng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới năm nay đạt 41,93 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), giảm 22% so với năm ngoái.Trong đó, Hàn Quốc trúng thầu 15,64 triệu tấn tổng hợp bù, chiếm thị phần 37% trên toàn thế giới, đứng thứ hai sau Trung Quốc với 20,34 triệu tấn tổng hợp bù (49%).Tính đến năm 2020, Hàn Quốc đã dẫn đầu ba năm liên tiếp về trúng thầu đơn hàng đóng tàu, nhưng sau đó đã phải nhường lại vị trí số một cho Trung Quốc do nước này nhận được các đơn hàng đóng tàu trong nước.Xét về loại tàu, Hàn Quốc vẫn giữ được thế mạnh về tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Trong năm nay, Hàn Quốc trúng thầu 10,12 triệu tấn tổng hợp bù đơn hàng đóng tàu chở khí LNG, và 4,26 triệu tấn tổng hợp bù đơn hàng đóng tàu chở container. Tỷ trọng trúng thầu đóng hai loại tàu này của Hàn Quốc chiếm 92% trên tổng lượng đơn hàng trúng thầu. Ngược lại, Hàn Quốc lại không trúng một đơn hàng đóng tàu chở hàng rời (bulk carrier) nào trong năm nay.Trong khi đó, Trung Quốc đã trúng thầu 6,76 triệu tấn tổng hợp bù tàu chở container, 4,4 triệu tấn tổng hợp bù tàu chở khí LNG và 3,32 triệu tấn tổng hợp bù tàu chở hàng rời.Tổng đơn hàng đóng tàu chở khí LNG trên toàn thế giới trong năm 2022 là 14,52 triệu tấn tổng hợp bù, tăng 130% so với năm ngoái. Trong đó, Hàn Quốc và Trung Quốc lần lượt trúng thầu 10,12 triệu và 4,4 triệu tấn tổng hợp bù. Trong khi đó, năm ngoái tỷ lệ trúng thầu đơn hàng đóng tàu chở khí LNG của Hàn Quốc năm ngoái chiếm 93% trên tổng thể, còn Trung Quốc chỉ trúng thầu có 7,4% đơn hàng.Các chuyên gia trong ngành phỏng đoán kết quả trên là do lượng đơn hàng trúng thầu của Hàn Quốc đã quá tải, nên các doanh nghiệp muốn được giao hàng sớm đã tìm đến các hãng đóng tàu của Trung Quốc. Tuy nhiên, tàu chở LNG rất khó đóng và giá thành lại cao, trong khi nhu cầu đóng loại tàu này vẫn tiếp tục tăng cho tới năm sau. Đây là một tín hiệu tích cực cho ngành đóng tàu của Hàn Quốc.