Chỉ số tiêu dùng tháng 11 duy trì đà giảm tháng thứ ba liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố số liệu cho biết chỉ số doanh số bán lẻ trong tháng 11 đã giảm 1,8% so với một tháng trước.Trước đó, chỉ số tiêu dùng đã giảm liên tiếp trong 5 tháng kể từ tháng 3 tới tháng 7, sau đó đảo chiều tăng trong tháng 8, nhưng lại quay về đà giảm suốt ba tháng nay.Doanh số bán các mặt hàng tiêu dùng lâu bền như sản phẩm điện tử đã giảm 1,4%, các mặt hàng không bền như thực phẩm giảm 0,5%, các mặt hàng kém bền như quần áo đã giảm sâu tới 6% do thời tiết trong tháng trước ấm hơn so với mọi năm.Cục Thống kê quốc gia giải thích mối lo ngại kinh tế trong và ngoài nước chững lại ngày càng gia tăng, giá cả và lãi suất tăng cao đã tác động tiêu cực tới tâm lý tiêu dùng.Khác với tiêu dùng, sản xuất đã tăng 0,1% trong tháng 11, quay lại đà tăng sau 5 tháng. Song nguyên nhân tăng không phải là do các tác nhân kinh tế, mà là do ảnh hưởng nhất thời từ việc gia tăng sản xuất y dược phẩm trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 gia tăng.Sản xuất chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đã giảm tới 11%; ngành dịch vụ, bao gồm nhà hàng và khách sạn, giảm 0,6%, tháng thứ ba liên tiếp giảm.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đã quay lại đà giảm sau 7 tháng. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai vẫn duy trì đà giảm 5 tháng liền.Chính phủ nhận định nền kinh tế sẽ tiếp tục xu thế giảm cho tới nửa đầu năm sau. Do đó, Chính phủ có kế hoạch sẽ giải ngân 65% ngân sách, mức cao nhất từ trước tới nay, trong nửa đầu năm sau.