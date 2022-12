Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi luật đặc biệt về chíp bán dẫn

Photo : KBS News

Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 28/12 đã mở cuộc họp toàn thể, biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Luật về công nghiệp chiến lược công nghệ cao quốc gia (còn gọi là Luật đặc biệt về chíp bán dẫn), với 184 phiếu tán thành, 4 phiếu phản đối và 12 phiếu trống trong số 200 nghị sĩ tham gia cuộc họp.Luật đặc biệt về chíp bán dẫn có nội dung rút ngắn thời gian cấp phép nhanh chóng trong việc lập và vận hành khu công nghiệp chuyên về chíp bán dẫn từ 30 ngày xuống còn 15 ngày. Luật nêu rõ rằng nếu quá 60 ngày kể từ khi Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và quốc phòng yêu cầu cấp phép nhanh, thì việc cấp phép sẽ được hoàn tất. Các cơ quan Nhà nước như các doanh nghiệp công, doanh nghiệp bán Chính phủ cũng được bao gồm trong phạm vi được miễn thực hiện công tác điều tra tính khả thi.Một nội dung mới được đưa vào trong dự thảo sửa đổi luật là người đứng đầu các cơ quan Nhà nước như Tổng công ty điện lực Hàn Quốc cũng có thể đăng ký được miễn điều tra tính khả thi, trong trường hợp hỗ trợ cho các dự án lập các khu công nghiệp chuyên về chíp bán dẫn.Luật cũng có nội dung bổ sung thêm các trường trung học phổ thông phù hợp với nhu cầu ngành công nghiệp và các khoa khoa học và công nghệ như là một cơ quan liên kết với các dự án bồi dưỡng nhân tài chuyên môn, lập ra các căn cứ để điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên của các trường đại học liên quan.Tuy nhiên, điều khoản gây tranh cãi về việc phân biệt đối với các địa phương là chỉ mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh ngành chíp bán dẫn ở các trường đại học thuộc Seoul và khu vực lân cận thủ đô, vốn được bao gồm trong bản dự luật ban đầu do nghị sĩ tự do Yang Hyang-ja đề xuất, đã bị xóa bỏ.Quốc hội Hàn Quốc trong cuộc họp toàn thể ngày 23/12 vừa qua đã biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Luật hạn chế ưu đãi đặc biệt về thuế, với nội dung mở rộng mức khấu trừ thuế cho các tập đoàn lớn đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất chíp bán dẫn từ 6% như hiện hành lên 8%.Việc Quốc hội thông qua các dự luật liên quan tới chíp bán dẫn được kỳ vọng sẽ giúp cho ngành công nghiệp chíp bán dẫn lấy lại được tiềm lực, song mức khấu trừ thuế quy định trong dự thảo sửa đổi Luật hạn chế ưu đãi đặt biệt về thuế bị chỉ ra là vẫn còn thấp hơn so với các quốc gia cạnh tranh khác như Mỹ.