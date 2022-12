Giá chung cư tại Seoul giảm mạnh nhất 8 tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Theo kết quả điều tra của Cơ quan về bất động sản Hàn Quốc (REB) công bố ngày 29/12, giá chung cư trên toàn quốc trong tuần này (từ ngày 26/12) giảm 0,76%, mức giảm sâu hơn tuần trước đó (0,73%).Giá nhà chung cư Hàn Quốc giảm liên tục trong 34 tuần, bắt đầu từ tuần thứ hai của tháng 5/2022, và liên tục ghi nhận mức giảm mạnh kỷ lục trong 15 tuần, kể từ sau khi bắt đầu khảo sát về giá nhà vào tháng 5/2012.Tính riêng tại thủ đô Seoul, giá chung cư trong tuần này giảm 0,74%, mức giảm nhiều hơn so với tuần trước đó (0,72%); liên tục duy trì đà giảm trong 31 tuần, kể từ sau tuần cuối cùng của tháng 5/2022 và ghi nhận mức giảm kỷ lục trong 8 tuần.Giá nhà tại các khu vực quận Nowon, quận Dobong, quận Seongbuk (phía Bắc Seoul) giảm hơn 1% trong một tuần qua, quận Eunpyeong cũng bắt đầu bước vào xu thế giảm với 1,01%.Tại khu vực Gangnam (phía Nam sông Hàn), giá nhà tại quận Seocho trong tuần này giảm 0,55%, mức giảm sâu rõ rệt so với tuần trước là 0,27%. Trong khi đó, giá chung cư tại quận Songpa (phía Đông Nam Seoul) giảm 0,49%, mức giảm nhẹ hơn tuần trước (0,75%). Lý do là vì gần đây, số chung cư được rao bán gấp tại một bộ phận phường Jamsil thuộc quận Songpa giảm, khiến giá giao dịch thực tế tăng tại đa số các khu vực của quận này.Giá nhà ở tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon cũng giảm lần lượt là 0,99% và 1,18%, giảm mạnh hơn tuần vừa rồi (0,96% và 1,12%). Theo đó, mức rớt giá nhà trong tuần này tại toàn khu vực thủ đô Seoul và hai khu vực lân cận ghi nhận xu thế giảm kỷ lục là 0,93%, mức giảm sâu hơn tuần rồi (0,91%).Ngoài thủ đô Seoul, giá chung cư tại các khu vực bị hạn chế đầu cơ khác (khu vực lân cận thủ đô) cũng giảm mạnh hơn tuần trước, cụ thể tại các thành phố thuộc tỉnh Gyeonggi như thành phố Gwacheon giảm 1,41%, quận Sujeong và quận Bundang thuộc thành phố Seongnam giảm lần lượt 1,87% và 0,84%, thành phố Gwangmyeong 1,69% và thành phố Hanam giảm 1,58%. Theo đó, các chuyên gia đánh giá những khu vực này có khả năng cao sẽ được rút khỏi danh sách hạn chế đầu cơ công bố vào tháng 1/2023.Trong cùng tuần này, giá thuê nhà theo hình thức đặt cọc trọn gói (jeonse) cũng ghi nhận mức giảm kỷ lục. Giá thuê jeonse trên toàn quốc giảm 0,92%, đà giảm duy trì liên tục trong 15 tuần; tại Seoul giảm 1,22% liên tục trong 11 tuần. Tại quận Seongbuk, mức giảm là 1,57%, giống với một tuần trước.