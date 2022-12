Giá tiêu dùng 2022 tăng 5,1%, cao nhất trong 24 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/12 công bố chỉ số giá tiêu dùng năm 2022 đạt 107,71 điểm, tăng 5,1% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong vòng 24 năm sau mức tăng 7,5% năm 1998.Giá tiêu dùng ghi nhận mức tăng 3,6% trong tháng 1, sau đó liên tục tăng, tới tháng 5 đạt 5,4%, tháng 7 lên tới 6,3%, và từ tháng 8 trở đi duy trì ở ngưỡng 5%.Các yếu tố kéo giá tiêu dùng tăng mạnh có thể kể tới là giá năng lượng, nguyên vật liệu quốc tế leo thang do ảnh hưởng từ chiến tranh Nga-Ukraine, bất ổn chuỗi cung ứng, thêm vào đó là giá điện, nước, gas tăng, giá các mặt hàng công nghiệp như thực phẩm chế biến, giá dịch vụ ăn uống cũng tăng.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết trong nửa đầu năm, giá cả tăng cao nghiêm trọng tập trung ở các mặt hàng thực phẩm, xăng dầu do sự tăng giá năng lượng, ngũ cốc quốc tế. Tuy nhiên, về nửa cuối năm, giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, xăng dầu được ổn định, xu hướng tăng đã chững lại.Giá hàng hóa tăng 6,7% so với một năm trước, trong đó các mặt hàng công nghiệp tăng 6,9%, xăng dầu tăng 22,2%, thực phẩm chế biến tăng 7,8%. Giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 3,8%. Giá điện, nước, gas tăng 12,6%, mức cao kỷ lục kể từ khi có thống kê liên quan vào năm 2010. Giá dịch vụ tăng 3,7%. Đặc biệt, dịch vụ cá nhân tăng 5,4%.Chỉ số giá sinh hoạt, gồm các mặt hàng có tần suất mua và tỷ trọng chi tiêu cao, thể hiện giá tiêu dùng theo cảm nhận của người dân, tăng 6% so với một năm trước. Vật giá cơ bản, phản ánh xu hướng cơ bản của vật giá (chỉ số giá tiêu dùng trừ mặt hàng nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 4,1%.Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 đạt 109,28 điểm, tăng 5% so với một năm trước, duy trì ngưỡng 5% 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 5 (5,4%). Giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 0,3%, có chiều hướng ổn định, tuy nhiên giá dịch vụ ăn ngoài tăng 6%, vẫn giữ nguyên đà tăng.Bộ Kế hoạch và tài chính phân tích vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn về giá cả, như sự điều chỉnh giá các mặt hàng trong dịp đầu năm mới, nhu cầu hàng hóa tăng vọt trong dịp Tết Âm lịch 2023, cần tiếp tục theo dõi tình hình.Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố đối sách ổn định dân sinh trong tháng sau.