Seoul hạn chế cấp visa ngắn hạn cho người nhập cảnh từ Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 30/12, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương công bố "5 phương án tăng cường phòng dịch với người nhập cảnh từ Trung Quốc", triển khai từ ngày 2/1 đến 28/2/2023.Trước tiên, các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc đóng tại Trung Quốc sẽ hạn chế cấp visa ngắn hạn cho tới khi nào tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc được kiểm soát ổn định, ngoại trừ các trường hợp ngoại giao, công vụ, doanh nghiệp thiết yếu, lý do nhân đạo. Biện pháp này sẽ được áp dụng tới hết ngày 31/1 năm sau và có thể gia hạn thêm tùy theo tình hình thực tế.Chính phủ Hàn Quốc sẽ cắt giảm một số chuyến bay từ Trung Quốc tới Hàn Quốc, hiện đang chỉ bằng 5% so với trước khi bùng phát đại dịch, và hạn chế các hãng hàng không nâng số chuyến; tạm dừng các chuyến bay hạ cánh tại các sân bay Jeju, Daegu, Gimhae, chuyển hết về sân bay Incheon để quản lý phòng dịch đối với người nhập cảnh một cách tập trung.Bên cạnh đó, tất cả người nhập cảnh từ Trung Quốc bắt buộc phải trình kết quả âm tính đối với test nhanh kháng nguyên trong vòng 24 giờ, hoặc xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh mới được lên máy bay tới Hàn Quốc. Người nước ngoài cư trú ngắn hạn trong nước sẽ phải xét nghiệm ngay sau khi nhập cảnh, trong thời gian chờ đợi kết quả sẽ được bố trí chờ ở khu vực riêng. Người Hàn và người nước ngoài cư trú dài hạn thì có thể tới xét nghiệm tại các trung tâm y tế trên địa bàn cư trú trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh, và phải ở trong nhà trong thời gian chờ kết quả.Khách nhập cảnh từ Trung Quốc bắt buộc phải điền vào Hệ thống nhập thông tin kiểm dịch trước khi nhập cảnh (Q-Code). Người nào không điền địa chỉ cư trú trong nước, số điện thoại liên lạc sẽ không được lên máy bay.Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo chỉ thị Bộ Y tế và phúc lợi, Cơ quan quản lý dịch bệnh phải huy động mọi nhân lực, trang thiết bị cần thiết để kiểm dịch đối với người nhập cảnh, kiểm soát số ca mắc mới, nỗ lực hết sức để phòng dịch.Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành hữu quan như Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Quốc phòng tích cực phối hợp để đảm bảo đầy đủ trang thiết bị liên quan tới kiểm dịch tại sân bay Incheon.Thủ tướng chỉ thị Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể về chế độ nhập cảnh điều chỉnh, các cơ sở xét nghiệm tại Trung Quốc cho người dân thông qua mạng lưới văn phòng ngoại giao, đồng thời giải thích đầy đủ với chính quyền Trung Quốc. Các địa phương phải quản lý chặt chẽ về việc xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh, và quản lý cách ly ca mắc COVID-19.Thủ tướng cũng để ngỏ khả năng có thể áp dụng biện pháp quyết liệt hơn trong trường hợp tình hình dịch bệnh xấu đi, như số ca mắc nhập ngoại gia tăng bùng nổ. Trong trường hợp làn sóng ca mắc nhập ngoại lây lan mạnh vào trong nước, Chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia để đưa ra quyết định cuối cùng về việc điều chỉnh dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín.