Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ đạo xem xét mở rộng ưu đãi thuế với ngành công nghiệp chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Phó phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết dự thảo sửa đổi Luật thuế doanh nghiệp, có nội dung hạ 1% mỗi bậc thuế hiện hành trong biểu thuế doanh nghiệp, dự kiến sẽ được thông qua tại cuộc họp Nội các bất thường cùng ngày.Ông Lee cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol bày tỏ lấy làm tiếc vì mức giảm thuế doanh nghiệp thấp hơn so với phương án đề xuất của Chính phủ sau quá trình chính giới đàm phán tại Quốc hội.Ông Yoon chỉ ra rằng đảng đối lập Dân chủ đồng hành đang lợi dụng ưu thế chiếm đa số ghế tại Quốc hội để cản trở Chính phủ. Tổng thống cũng lấy làm tiếc vì phương án đề xuất hỗ trợ thuế do Ủy ban đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chíp bán dẫn của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã không được thảo luận một cách đầy đủ.Ông Yoon cũng nhấn mạnh các công nghệ chiến lược quốc gia chíp bán dẫn vừa là tài sản an ninh quốc gia, vừa là công nghệ trọng tâm của nền công nghiệp Hàn Quốc. Ông Yoon chỉ thị Bộ Kế hoạch và tài chính thảo luận với các ban ngành hữu quan, tích cực xem xét phương án mở rộng ưu đãi thuế đối với các ngành công nghiệp quốc gia như chíp bán dẫn.Ban đầu, Chính phủ đề xuất hạ 3% thuế suất tối đa trong thuế doanh nghiệp, từ mức 25% xuống 22%, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, mở rộng đầu tư cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đảng đối lập đã phản đối do cho rằng điều này không khác nào giảm thuế cho giới siêu giàu, nên cuối cùng chính giới đạt được thỏa thuận là chỉ hạ 1% mỗi bậc thuế hiện hành trong biểu thuế doanh nghiệp.