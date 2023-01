Tổng thống Yoon Suk-yeol phát biểu chúc mừng năm mới 2023

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1/1 đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới 2023 tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul), nhấn mạnh rằng xuất khẩu chính là nền tảng của nền kinh tế và nguồn tạo ra việc làm.Tổng thống Yoon nhận định an ninh, kinh tế và hợp tác công nghệ đang được vận hành kết hợp cùng nhau trong bối cảnh hệ thống Tổ chức thương mại thế giới (WTO) suy yếu và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng. Ông Yoon khẳng định sẽ trực tiếp chăm lo cho chiến lược xuất khẩu, lấy kinh tế làm trung tâm cho mọi hoạt động ngoại giao.Cụ thể, Tổng thống đề xuất khởi động dự án để trúng thầu các đơn hàng ở nước ngoài trị giá 50 tỷ USD, bồi dưỡng động lực xuất khẩu mới ở lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy điện hạt nhân và công nghiệp quốc phòng, mở rộng quy mô thương mại tài chính lên tối đa 360.000 tỷ won (285 tỷ USD).Ông Yoon chỉ ra rằng khi nhìn lại lịch sử thế giới, mỗi khi toàn cầu rơi vào khủng hoảng và thách thức thì những nước phát hiện ra công nghệ và ngành công nghiệp mới đều tạo ra nhiều việc làm cả về chất lẫn lượng, hướng đến đạt sự tăng trưởng bền vững. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để thế hệ tương lai với "tinh thần doanh nhân" thử thách và thành công với các công nghệ và ngành công nghiệp mới.Tổng thống cam kết sẽ mở ra một thời đại "Hàn Quốc khởi nghiệp" (Startup Korea), không chỉ ở lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) và ngành công nghiệp sinh học, mà còn ở lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, điện hạt nhân, trung hòa carbon và giải trí. Chính phủ sẽ ưu tiên mạnh mẽ vào việc đầu tư cho các công nghệ chiến lược tương lai.Ông Yoon nhấn mạnh rằng công nghệ chiến lược tương lai mới sẽ giúp củng cố vững chắc hơn nữa sức cạnh tranh của nghành công nghiệp. Qua đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ cho các công nghệ chiến lược cốt lõi và thị trường công nghệ tương lai như hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học tiên tiến.Tổng thống cho rằng cần phải rà soát một cách chặt chẽ tình hình kinh tế nghiêm trọng, trong đó nền kinh tế thực của Hàn Quốc đang trì trệ do ảnh hưởng từ sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Chính phủ sẽ ưu tiên quản lý để hộ gia đình và doanh nghiệp không chịu gánh nặng lớn từ các biện pháp tăng lãi suất, một điều không thể tránh khỏi nhằm kìm hãm lạm phát.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng liên tục nhấn mạnh đến việc cần thiết phải xúc tiến ba bài toán cải cách lớn quyết định đến vận mệnh và tương lai thế hệ mai sau, đó là lao động, giáo dục và lương hưu. Đầu tiên là cần phải thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế thông qua cải cách lao động. Chính phủ sẽ nỗ lực thay đổi một cách linh hoạt thị trường lao động phù hợp với nhu cầu, thiết lập tính công bằng trong quan hệ giữa người lao động và giới chủ, giữa người lao động với người lao động, cải thiện điều kiện an toàn tại nơi làm việc.Về cải cách giáo dục, Tổng thống đề ra phương hướng sẽ mạnh dạn chuyển giao thẩm quyền giáo dục bậc cao, nơi có liên hệ trực tiếp tới năng lực cạnh tranh, cho các địa phương, để liên kết với các ngành công nghiệp ở địa phương đó. Ông Yoon cho rằng nếu không cải cách giáo dục thì khó có thể đạt được sự phát triển cân bằng cho khu vực, con đường tắt để giải quyết vấn đề sinh thấp. Chính phủ sẽ đa dạng hóa chương trình giáo dục để thế hệ mai sau được học những điều mình mong muốn, và bất cứ ai cũng có được cơ hội công bằng.Về cải cách lương hưu, Tổng thống cho biết sẽ đề xuất lên Quốc hội dự thảo sửa đổi, nhằm xúc tiến điều tra và nghiên cứu một cách khoa học, lấy ý kiến toàn dân về vấn đề tài chính chi trả lương hưu.Tổng thống Yoon cho rằng khủng hoảng và thách thức hiện tại đang đặt ra câu hỏi rằng Hàn Quốc là một quốc gia như thế nào. Nếu thấy sai thì phải sửa, vấp ngã thì tự đứng lên bằng chính sức lực của mình. Hàn Quốc vẫn đã và đang xúc tiến sự thay đổi và đổi mới với ý chí mạnh mẽ.Tổng thống nhấn mạnh sự tự do sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội hơn và đoàn kết sẽ mang đến một tương lai to lớn hơn. Ông Yoon khẳng định sẽ không bao giờ quên sứ mệnh được người dân giao phó, hy vọng sẽ cùng người dân tạo ra một bước nhảy vọt mới. Tổng thống hy vọng trong năm mới 2023, mọi người sẽ tiến về một vùng biển rộng lớn hơn nơi có tự do và cơ hội rộng mở.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ tích cực hỗ trợ các đề xuất của Tổng thống. Đại diện đảng tại Quốc hội Joo Ho-young nhấn mạnh nếu thực hiện thành công ba bài toán cải cách trên thì Hàn Quốc sẽ phát triển thành một quốc gia bền vững.Trong khi đó, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống và đảng cầm quyền. Ông Lee chỉ ra rằng trong thời đại mà nhiều thứ mang đến niềm hy vọng thông qua thỏa hiệp, điều đình và sự thống trị đơn phương của bạo lực đang tràn lan, thì cần phải cùng đồng hành với người dân tạo ra một con đường hy vọng mới.