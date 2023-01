Những thay đổi về thuế, giá cả trong năm 2023

Photo : KBS News

Từ năm 2023, người dân Hàn Quốc sẽ được giảm nhẹ nhiều loại thuế, như thuế bất động sản và thuế thu nhập, đồng thời tiền lương tối thiểu cũng được nâng lên.Trước tiên, người dân sẽ được giảm gánh nặng thuế bất động sản tổng hợp, theo phương hướng khuyến khích "hạ cánh mềm" thị trường bất động sản đang dần hạ nhiệt của Chính phủ. Giá trị nhà ở đánh thuế được tăng lên 1,2 tỷ won (946.200 USD) với người sở hữu một nhà ở, và 900 triệu won (709.600 USD) với chủ hộ sở hữu nhiều nhà ở. Chính phủ cũng xóa bỏ cơ chế đánh thuế nặng với người sở hữu hai nhà ở, dự kiến xóa bỏ thêm một số khu vực siết chặt quy chế bất động sản, và hạ thuế sở hữu bất động sản.Cũng từ năm 2023, gánh nặng thuế thu nhập được giảm nhẹ. Mức thuế suất thấp nhất trong biểu thuế thu nhập (6%) sẽ áp dụng với người có thu nhập trên 14 triệu won (11.000 USD), tăng thêm 2 triệu won (1.577 USD) so với trước. Mức thuế suất 15% áp dụng với người có thu nhập trên 50 triệu won (39.400 USD), tăng thêm 4 triệu won (3.150 USD).Khoản thuế đánh với các cổ đông lớn liên quan tới đầu tư cổ phiếu, Chính phủ sẽ xóa bỏ quy định tính gộp cổ phiếu sở hữu của cả gia đình, mà chỉ đánh thuế với trường hợp người nào sở hữu một loại cổ phiếu có giá trị trên 1 tỷ won (788.600 USD).Bên cạnh đó, trong năm 2023, sẽ có một số mặt hàng tăng giá. Trước tiên, giá xăng sẽ tăng gần 100 won/lít do mức giảm thuế xăng dầu thu hẹp trong năm mới. Đơn giá điện cũng tăng từ quý I. Một hộ gia đình 4 thành viên bình quân sẽ đóng thêm khoảng 4.000 won (3,15 USD) tiền điện một tháng.Mức lương tối thiểu cũng tăng thêm 5%, thành 9.620 won (7,50 USD) một giờ. Các loại trợ cấp phúc lợi cũng tăng, lương hưu cơ bản tăng thêm 4,7%, thành tối đa 321.950 won (253,84 USD) một tháng. Các loại trợ cấp sinh hoạt cũng tăng do thu nhập trung vị tiêu chuẩn tăng, trợ cấp cho người khuyết tật cũng tăng.Từ năm nay, khái niệm hạn sử dụng ghi trên bao bì các sản phẩm sẽ được thay thế từ "thời hạn phân phối trên thị trường" đổi thành "thời hạn sử dụng", là thời gian dài tối đa mà người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm đó mà không gặp vấn đề gì trong trường hợp tuân thủ đúng các điều kiện bảo quản. Thời gian bán sản phẩm được kéo dài thêm, lượng rác thải sẽ giảm, giúp Hàn Quốc đẩy sớm thời gian thực hiện trung hòa carbon.Ngoài ra, từ tháng 6 năm nay, Hàn Quốc sẽ thống nhất cách tính tuổi theo "tuổi tròn" trong giới tư pháp và thủ tục hành chính, nhằm phòng ngừa tranh chấp và hỗn loạn không cần thiết xoay quanh việc tính tuổi.