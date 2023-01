Dự báo chính giới sẽ đối đầu sâu sắc ngay từ đầu năm mới

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Viện Kiểm sát đang chĩa "mũi dao" điều tra vào Chủ tịch đảng Lee Jae-myung, đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ triệu tập phiên họp Quốc hội bất thường tháng 1, nhằm xúc tiến kéo dài thời hạn phiên điều trần về thảm họa Itaewon, và thông qua một số dự luật trọng điểm.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân phản đối việc triệu tập phiên họp bất thường Quốc hội, cho rằng đây là "lá chắn" đối với Chủ tịch Lee Jae-myung. Về các dự luật tranh cãi mà đảng đối lập có ý định thông qua, đảng này tuyên bố sẽ hối thúc Tổng thống Yoon Suk-yeol dùng quyền phủ quyết.Dự kiến hai đảng sẽ rơi vào xung đột ngay từ hai buổi chất vấn ngày 4 và 6/1 về thảm họa Itaewon tại Quốc hội. Hiện tại, hai bên đang bất đồng ý kiến về việc gia hạn thời gian hoạt động của Ủy ban điều tra đặc biệt, vốn sẽ kết thúc vào ngày 7/1. Đảng Dân chủ đồng hành đã chính thức yêu cầu kéo dài thời gian, trong khi đảng Sức mạnh quốc dân thì chưa đưa ra câu trả lời do hai buổi chất vấn chưa diễn ra.Ngoài ra, dự kiến hai bên cũng xung đột gay gắt về dự thảo sửa đổi Luật kinh doanh vận tải bằng xe tải, liên quan tới việc gia hạn chế độ đảm bảo giá cước vận tải. Dự luật này hiện đang bị bảo lưu tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp, do chính giới không thu hẹp được bất đồng ý kiến.Đảng Dân chủ đồng đang gia tăng sức ép, để ngỏ khả năng sẽ có thể đưa thẳng dự luật này lên phiên họp toàn thể của Quốc hội, yêu cầu đảng Sức mạnh quốc dân phải thảo luận ngay lập tức tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp.Đảng Dân chủ đồng hành cũng đồng thời tuyên bố sẽ làm điều tương tự nếu các dự luật trọng điểm liên tục bị bảo lưu tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp, trong đó có dự thảo sửa đổi Luật Công đoàn, hạn chế doanh nghiệp đòi người lao động tiến hành biểu tình bồi thường thiệt hại một cách quá đáng. Đây là những dự luật khó thông qua dựa trên sự thỏa thuận của chính giới. Trước đó, đảng Dân chủ đồng hành cũng từng đưa thẳng dự thảo sửa đổi Luật quản lý ngũ cốc mà đảng cầm quyền phản đối lên phiên họp toàn thể Quốc hội.Mặt khác, trong ngày 4/1, chính giới sẽ khởi động lại cơ chế thảo luận về dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ nhằm thống nhất nhiệm kỳ của Tổng thống với lãnh đạo các cơ quan Nhà nước sau một tháng. Tuy nhiên, trọng tâm của dự thảo này là việc xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình, điều mà đảng đối lập phản đối, nên dự kiến quá trình thảo luận sẽ khó đạt được tiến triển.Bên cạnh đó, dự kiến chính giới sẽ đối đầu dai dẳng về vụ xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên. Đảng cầm quyền đang đổ lỗi trách nhiệm vụ việc này cho Chính phủ tiền nhiệm, do đã nới lỏng kỷ cương trước các động thái khiêu khích của miền Bắc suốt 5 năm qua. Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành thì đổ lỗi Chính phủ đương nhiệm vô dụng khi không ngăn chặn được vụ xâm phạm này, yêu cầu tiến hành buổi chất vấn tại Ủy ban Quốc phòng và phiên họp toàn thể Quốc hội để truy cứu về lỗ hổng an ninh.