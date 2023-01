Cán cân thương mại Hàn Quốc năm 2022 thâm hụt 47,2 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên và Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/1 đã công bố báo cáo số liệu xuất nhập khẩu trong năm 2022.Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 683,9 tỷ USD, tăng 6,1% so với một năm trước đó. Quy mô nhiều hơn 39,5 tỷ USD so với mức cao nhất đạt được vào năm 2021. Hàn Quốc đã thăng một hạng từ thứ 7 của năm 2021 lên thứ 6 về xuất khẩu trên thế giới (theo thống kê từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022).Đặc biệt, Hàn Quốc đã đạt được thành tích xuất khẩu lớn nhất từ trước tới nay ở các mặt hàng như chíp bán dẫn, xe ô tô, chế phẩm dầu mỏ và pin thứ cấp.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên giải thích trong số các mặt hàng trên, xuất khẩu chíp bán dẫn hệt hống, xe ô tô điện và màn hình điốt phát quang hữu cơ (OLED) đã xác lập mức kỷ lục mới, tỷ trọng của từng mặt hàng cũng được mở rộng, cho thấy xu hướng đạt giá trị gia tăng cao trong ngành công nghiệp xuất khẩu.Xét theo thị trường xuất khẩu, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ vẫn là thị trường chủ lực đưa kim ngạch xuất khẩu năm ngoái đạt mực cao nhất.Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đã lần đầu chạm mốc 100 tỷ USD nhờ xuất khẩu xe ô tô và pin thứ cấp tăng mạnh.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu năm ngoái đạt 731,2 USD, tăng 18,9%, tương đương tăng 116,1 tỷ USD so với một năm trước đó.Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều xác lập mức cao nhất, song nhập khẩu tăng mạnh hơn đã khiến cán cân thương mại thâm hụt 47,23 tỷ USD trong năm 2022.Kim ngạch nhập khẩu ba mặt hàng năng lượng là dầu thô, khí gas và than đá đạt 190,8 tỷ USD.Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, cán cân thương mại của Hàn Quốc thâm hụt sau năm 2008, thời điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu khởi phát từ Mỹ. Quy mô thâm hụt cũng nhiều gấp đôi so mức thâm hụt cao nhất ghi nhận được vào năm 1996 là 20,6 tỷ USD.Xét riêng tháng 12/2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 55 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu là 59,7 tỷ USD, giảm lần lượt 9,5% và 2,4% so với một năm trước. Xuất khẩu đã duy trì xu thế giảm liên tục ba tháng liên tiếp kể từ tháng 10. Cán cân thương mại tháng 12 vừa qua thâm hụt hơn 4,68 tỷ USD, đà thâm hụt 9 tháng liền.