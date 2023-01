Thương mại Hàn Quốc năm 2022 u ám hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, thương mại của Hàn Quốc còn u ám hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu hay khủng hoảng tiền tệ châu Á.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/1 công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2022 của Hàn Quốc đạt 683,9 tỷ USD, tăng 6,1% so với một năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 731,2 tỷ USD, tăng 18,9%.Cán cân thương mại cả năm thâm hụt 47,2 tỷ USD, lần đầu thâm hụt sau 14 năm, kể từ năm 2008, thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Quy mô thâm hụt cao gấp hơn hai lần so với mức cao kỷ lục trước đó là 20,62 tỷ USD (năm 1996). Trong đó, cán cân thương mại với Trung Quốc thâm hụt hơn 24 tỷ USD.Trong năm 2023, xuất khẩu được dự báo sẽ tiếp tục đình trệ. Các doanh nghiệp đã bắt đầu thắt chặt đầu tư. Hãng SK Hynix đã công bố cắt giảm một nửa quy mô đầu tư. Các doanh nghiệp ở lĩnh vực máy móc, thép dự báo cũng sẽ thu hẹp đầu tư trong năm mới. Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ càng lâm vào khó khăn chồng chất hơn do chi phí sản xuất tăng nhưng lại khó điều chỉnh giá thành sản phẩm.Doanh nghiệp cắt giảm đầu tư, lợi nhuận giảm không tránh khỏi tác động ngược lại tới tuyển dụng. Một kết quả khảo sát cho thấy hơn một phần ba doanh nghiệp trong nước trả lời sẽ cắt giảm tuyển dụng trong năm nay.Trong khi đó, khó kỳ vọng tâm lý tiêu dùng sẽ được hồi phục trong bối cảnh giá tiêu dùng vẫn đang tiếp tục leo thang, như việc giá điện, gas tiếp tục tăng. Người dân không còn cách nào khác là thắt lưng buộc bụng, hạn chế chi tiêu không cần thiết.Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực để ngăn chặn bất ổn trên thị trường tài chính, vượt qua cuộc khủng hoảng chồng chất hiện nay, đồng thời nỗ lực đẩy nhanh tối đa giải ngân ngân sách năm 2023. Trong khi vừa phải chú ý tới các biến số bên ngoài, Chính phủ cũng phải đối mặt với nhiều bài toán hóc búa trong nước, như kiểm soát nợ hộ gia đình, nợ doanh nghiệp.