Vụ phóng thử nghiệm lần hai tên lửa đẩy vũ trụ nhiên liệu rắn của Hàn Quốc đã thành công hơn lần một

Photo : YONHAP News

Vào ngày 30/12 vừa qua, Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã phóng thử nghiệm lần hai thành công tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn tự phát triển bằng công nghệ trong nước. Tên lửa đã bay được lên độ cao 450 km. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2/1 đánh giá vụ phóng thử nghiệm lần hai này đã thành công hơn vụ phóng thử nghiệm lần một.Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng cho biết trong lần thử nghiệm thứ hai, ngoại trừ tầng 1, động cơ tầng 2,3,4 đã được thử nghiệm khai hỏa và đốt cháy nhiên liệu thực tế. Đợt thử nghiệm lần thứ nhất vào ngày 30/3 năm ngoái chỉ đốt cháy nhiên liệu tầng 2.ADD cho biết chỉ có tầng 1 đến tầng 3 tên lửa thử nghiệm sử dụng nhiên liệu rắn, còn tầng 4 trên cùng thì sử dụng nhiên liệu lỏng nhằm đảm bảo tính chính xác khi tiến vào quỹ đạo. Thông thường, việc sử dụng nhiên liệu lỏng sẽ có thể điều tiết lực đẩy một cách dễ dàng hơn so với nhiên liệu rắn, bằng cách điều chỉnh lượng phun nhiên liệu.Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu tiếp tục thử nghiệm để kiểm chứng tính năng tên lửa trong thời gian tới, đưa được vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) siêu nhỏ 500 kg lên quỹ đạo thấp cách Trái đất 500 km vào năm 2025. Động cơ tầng 1, hiện vẫn chưa được thử nghiệm trong hai lần qua, đã được hoàn thiện thiết kế, dự kiến sẽ được thử nghiệm đốt cháy nhiên liệu trên mặt đất trong thời gian tới.Bắc Triều Tiên cũng đang tập trung phát triển động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Ngày 15/12 năm ngoái, miền Bắc tuyên bố đã thử nghiệm thành công động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn có lực đẩy 140 tấn.Động cơ đẩy nhiên liệu rắn có thể sử dụng vào tên lửa đẩy vũ trụ để đưa vệ tinh nhỏ hoặc nhiều vệ tinh siêu nhỏ lên quỹ đạo tầm thấp Trái đất. So với động cơ sở dụng nhiên liệu lỏng, động cơ sử dụng nhiên liệu rắn có giá thành rẻ hơn và kết cấu đơn giản hơn, nên dễ sản xuất số lượng lớn, ngoài ra còn có ưu điểm là có thể phóng nhanh do không cần nạp trước nhiên liệu. Nếu Hàn Quốc phóng vệ tinh cỡ nhỏ hoặc cụm vệ tinh siêu nhỏ thì có thể giảm thiểu được lỗ hổng giám sát bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, Seoul sẽ có thể theo dõi các động thái của quân đội Bắc Triều Tiên, như xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động (TEL) từ cự ly gần theo thời gian thực, nâng cao năng lực thăm dò và cảnh báo sớm của Hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain".