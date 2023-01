Quy mô doanh thu ngành công nghiệp game của Hàn Quốc lần đầu vượt hơn 15 tỷ USD

Photo : KBS News

Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) ngày 2/1 đã công bố "Sách trắng trò chơi (game) Hàn Quốc năm 2022". Theo đó, doanh thu ngành công nghiệp game của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 20.991,3 tỷ won (16,52 tỷ USD), tăng 11,2% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên quy mô thị trường ngành công nghiệp game trong nước chạm mốc 20 tỷ won (15,77 tỷ USD).Kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp game năm ngoái đạt 8,67 tỷ USD, tăng 5,8% so với năm 2021.Số nhân lực làm việc trong ngành công nghiệp game tại Hàn Quốc năm 2022 là 81.856 người. Trong đó, số nhân lực làm việc cho các công ty sản xuất và phân phối game là 45.262 người, chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 55,3%; số nhân lực làm việc ở lĩnh vực lưu hành game là 36.594 người, chiếm 44,7%.Doanh thu mảng game trên điện thoại di động trong năm ngoái là 12.148,3 tỷ won (9,58 tỷ USD), chiếm tới 57,9% tổng doanh thu của cả ngành game. Doanh thu ở mảng game trên máy tính (PC) là 5.637,3 tỷ won (4,44 tỷ USD/26,8%), doanh thu mảng máy chơi game điện tử cầm tay (console game) là 1.052 tỷ won (829,5 triệu USD/5%) và doanh thu mảng máy chơi game bằng xu (arcade) là 273,3 tỷ won (215,4 triệu USD/1,3%).Xét theo từng nền tảng, doanh thủ mảng game PC đạt tăng trưởng 15%, mảng game trên điện thoại tăng trưởng 12,2%, mảng arcade tăng trưởng 20,3%. Duy chỉ có mảng máy chơi game điện tử là ghi nhận mức tăng trưởng -3,7%.Các doanh nghiệp lưu hành game bị giảm doanh thu do tình hình dịch COVID-19 trong năm 2020 đã cho thấy được đà hồi phục trở lại nhờ các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội của Chính phủ.Quy mô thị trường game trên toàn thế giới năm 2022 là hơn 219,75 tỷ USD, tăng 8,7% so với một năm trước. Trong đó, game Hàn Quốc chiếm thị phần 7,6% trên thế giới, đứng thứ 4 sau Mỹ (22%), Trung Quốc (20,4%) và Nhật Bản (10,3%).Sách trắng game Hàn Quốc 2022 được đăng tải và có thể tải về miễn phí trên trang chủ của Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (www.kocca.kr).