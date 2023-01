Photo : KBS News

Nhân dịp đầu năm mới 2023, Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã cùng với cơ quan thăm dò dư luận Hankook Research, tiến hành khảo sát về giá trị mà người Hàn coi trọng nhất.Kết quả là có tới 48% người tham gia khảo sát trả lời bản thân không "tiến bộ" nhưng cũng không "bảo thủ", hai tiêu chuẩn lớn nhất được dùng khi phân tích về xã hội Hàn Quốc.Đầu tiên, 2.000 người tham gia khảo sát được hỏi mong muốn gì hơn trong cuộc sống, điều gì là quan trọng hơn cả giữa tiền bạc, niềm tin và mối quan hệ giữa con người với nhau. Có hơn một nửa trong số này trả lời là quan hệ giữa người và người, 37% lựa chọn tiền bạc, và chỉ có 9% trả lời là coi trọng tới niềm tin. Trong quan hệ giữa con người với nhau, số câu trả lời ưu tiên vào quan hệ gia đình chiếm ưu thế áp đảo.Trong hai lựa chọn là "cuộc sống theo ý mình" và "cuộc sống hợp tác với người khác", số câu trả lời "sống hợp tác" nhiều gấp đôi.Ở một đất nước tư bản tăng trưởng với tốc độ cao như Hàn Quốc, tỷ lệ người dân chọn câu trả lời ưu tiên về chính sách phúc lợi chỉ nhiều hơn 10% so với tỷ lệ người chọn về chính sách tăng trưởng.Số người cho rằng lợi nhuận doanh nghiệp nên thuộc về người lao động cao gấp đôi so với số người cho rằng thuộc về nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Tỷ lệ trả lời rằng việc bảo tồn môi trường hơn là phát triển đô thị cao gấp ba lần.Liên quan tới vấn đề bình đẳng trong xã hội, tỷ lệ chọn cạnh tranh tự do cao hơn 5% so với ý kiến cho rằng cần ưu tiên vào vấn đề bình đẳng.Trong khi đó, có tới 75% câu trả lời cho rằng cần phải thay đổi thế giới bị chi phối bởi tầng lớp được trao nhiều quyền lợi. 64% cho rằng việc sống sung túc bằng tài sản kế thừa từ bố mẹ là không hợp lý.Về giá trị cuộc sống mà người Hàn Quốc hướng tới, có 57% trả lời rằng kết hôn là điều cần thiết, song có sự khác biệt lớn khoảng 20% trong suy nghĩ giữa nam và nữ vấn đề này. Có gần 70% cho rằng nên ly hôn khi phát sinh nhiều vấn đề. Tỷ lệ đồng tình với quan điểm này chiếm hơn 60% ở toàn bộ độ tuổi và tầng lớp.Nam giới Hàn Quốc cho rằng vợ và bố mẹ là người quan trọng nhất trong gia đình, trong khi nữ giới lại cho rằng con cái và bản thân là quan trọng hơn.Tóm lại, hơn một nửa người tham gia khảo sát không cảm nhận bản thân thiên một tư tưởng tiến bộ hay bảo thủ nào cả. Người Hàn Quốc coi trọng giá trị của việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong mối quan hệ giữa con người với nhau hơn là tiền bạc, ưu tiên cho sự bảo tồn hơn phát triển, phúc lợi hơn là tăng trưởng.