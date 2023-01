Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 2/12 đã có buổi gặp mặt đầu năm với 5 quan chức chủ chốt trong bộ máy Nhà nước, gồm Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo, Chánh án Tòa án tối cao Kim Myeong-su, Chánh án Tòa án Hiến pháp Yoo Nam-seok, Thủ tướng Han Duck-soo và Chủ tịch Ủy ban Quản lý bầu cử trung ương Roh Tae-ak.Tại đây, Tổng thống đã nhấn mạnh về việc xúc tiến cải cách ở ba lĩnh vực là lao động, giáo dục và lương hưu, một nhiệm vụ dù khó khăn nhưng là mệnh lệnh từ người dân nhất định phải hoàn thành.Tổng thống khẳng định sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc chăm lo dân sinh, chấn chỉnh nhanh chóng những rào cản đang cản trở sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế đất nước, đẩy nhanh quá trình bình thường hóa trên mọi lĩnh vực.Ông Yoon nhấn mạnh nếu Chính phủ dễ dàng khuất phục trước sự phản kháng của các nhóm lợi ích thì sẽ khó có thể đạt được sự thịnh vượng bền vững cho đất nước. Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng khủng hoảng chính là cơ hội để nhảy vọt và đạt được sự thịnh vượng với quyết tâm thách thức và nguồn lực đổi mới.Bên cạnh đó, ông Yoon cũng trình bày về tầm quan trọng của "sự đoàn kết giá trị" giữa các quốc gia cùng chia sẻ giá trị tự do và nhân quyền. Trong năm 2023, Chính phủ sẽ củng cố vững chắc hơn nữa nền tảng tự do, đoàn kết, nhân quyền và pháp trị.Tiếp đó, Tổng thống khẳng định sẽ duy trì chính sách thị trường lấy khối tư nhân làm trung tâm, hỗ trợ sát sao cho các lĩnh vực ngoại giao, thương mại và khoa học công nghệ. Việc đoàn kết với cộng đồng quốc tế trên nền tảng các giá trị phổ quát không chỉ vừa giúp gìn giữ các giá trị của Hiến pháp Hàn Quốc, mà còn giúp bảo vệ lợi ích quốc gia, tạo thêm nhiều cơ hội kinh tế.Có tổng cộng hơn 200 quan chức tham dự buổi gặp mặt đầu năm, trong đó có đại diện các đảng. Riêng ban lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ đồng hành, trong đó có Chủ tịch Lee Jae-myung, không tham gia do có lịch thăm thành phố Busan.