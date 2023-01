Xuất khẩu nông thủy sản, thực phẩm năm 2022 của Hàn Quốc đạt 12 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 3/1 công bố trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản, thực phẩm Hàn Quốc đạt 12 tỷ USD, tăng 5,3% so với một năm trước (11,3 tỷ USD).Xét theo mặt hàng, xuất khẩu mì ăn liền đạt 765 triệu USD, chiếm tỷ trọng cao nhất, tăng 13,5% so với năm trước. Xuất khẩu mặt hàng thực phẩm chế biến từ gạo đạt 180 triệu USD, tăng 10,1%. Bộ Nông lâm phân tích xu hướng tăng này là nhờ các mặt hàng cơm ăn liền, bánh gạo Tteok được yêu thích tại Mỹ, châu Âu.Xuất khẩu lá kim ăn liền đạt 655 triệu USD, giảm 5,4% so với một năm trước dù lần đầu có một doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD trong năm ngoái.Ngoài ra, xuất khẩu cá răng Nam cực tăng gấp hai lần. Đây là một loại cá biển sâu mà tàu cá của Hàn Quốc đánh bắt trực tiếp tại vùng biển Nam Cực, được sử dụng làm nguyên liệu món ăn cao cấp tại thị trường Mỹ và Trung Quốc.