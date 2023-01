Bộ Quốc phòng công bố video vụ phóng thử nghiệm tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2/1 công bố video vụ phóng thử nghiệm lần hai tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn, từng khiến nhiều người dân "hết hồn" trong tối ngày 30/12/2022.Trong video, khu vực bệ phóng tên lửa được đặt giữa biển, bao trùm bởi bóng đêm. Bất ngờ, một luồng sáng xuất hiện, tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn phun ra làn khói trắng, bay vọt lên không trung. Trên nắp bảo vệ vệ tinh của tên lửa có 4 chữ "Đại Hàn Dân Quốc" được ghi rõ nét.Sau đó, tên lửa thực hiện hai lần tách tầng, cuối cùng là tách vệ tinh mô phỏng. Toàn bộ quá trình phóng lần hai, từ đốt cháy nhiên liệu động cơ đẩy cho tới tách các tầng, tách vệ tinh mô phỏng đều được diễn ra thành công theo đúng kế hoạch.Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Jeon Ha-kyu cho biết vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn ngày 30/12 là nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng ở lĩnh vực giám sát, trinh sát trên nền tảng vũ trụ một cách độc lập của Hàn Quốc.Tên lửa đẩy vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn gồm 4 tầng, trong đó tầng 1, 2, 3 sử dụng nhiên liệu rắn, tầng 4 cuối cùng sử dụng nhiên liệu lỏng. Ngoại trừ tầng 1 dưới cùng thì trong vụ phóng thử nghiệm lần hai này, toàn bộ tầng 2, 3 và 4 đã được đốt cháy nhiên liệu theo đúng kế hoạch, một bước tiến hơn so với vụ phóng thử nghiệm lần đầu hồi tháng 3/2022 chỉ đốt cháy nhiên liệu tầng 2.Một quan chức Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc đánh giá đây là một bước tiến đáng kể. Mục tiêu của Bộ Quốc phòng là phóng vệ tinh radar siêu nhỏ nặng 500 kg lên quỹ đạo cách Trái đất 500 km cho tới năm 2025.Đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa đẩy vũ trụ hay hệ thống vũ khí như tên lửa vào ban đêm.Vào ngày diễn ra vụ phóng, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi ở khắp nơi trên cả nước, báo cáo đã chứng kiến một vật thể bay chưa xác định và một luồng sáng lớn trên bầu trời giữa đêm.Bộ Quốc phòng giải thích đã không lường trước được việc sẽ có nhiều người dân chứng kiến vụ phóng, gây ra hỗn loạn. Tuy nhiên, lịch phóng buổi tối như vậy là điều bất khả kháng do phải cân nhắc tới vấn đề an toàn trên biển theo đường bay của tên lửa, tình hình khí tượng, giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động đánh bắt cá của ngư dân.Bộ Quốc phòng cam kết sẽ tìm kiếm phương án như thông báo cho người dân ngay sau khi phóng, tránh để người dân gặp phải bất ngờ tương tự trong thời gian tới.