Nợ doanh nghiệp và hộ gia đình Hàn Quốc tháng 12/2022 với 5 ngân hàng lớn giảm

Photo : YONHAP News

Khoản dư nợ cho vay của các tập đoàn lớn tính đến cuối tháng 12/2022 tại 5 ngân hàng lớn của Hàn Quốc là Kookmin, Shinhan, Hana, Woori và Nonghyup đạt 105.517 tỷ won (82,7 tỷ USD), giảm 5.810 tỷ won (4,6 tỷ USD) so với tháng 11. Số dư nợ cho vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ là 598.295 tỷ won (470,2 tỷ USD), giảm 884,3 tỷ won (696 triệu USD). Đây là tháng duy nhất có mức giảm trong năm 2022.Khoản vay của các doanh nghiệp nửa cuối năm 2022 đã tiếp tục đà tăng mạnh khi các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn do thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị thu hẹp đã tìm đến các ngân hàng để vay nợ. Tuy nhiên, nhờ vào các giải pháp bình ổn thị trường của Chính phủ mà khoản vay này giảm vào cuối năm và tình hình vốn cũng được cải thiện, dẫn đến nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp cũng giảm.So với một năm trước, tính đến cuối tháng 12 năm 2022, dư nợ doanh nghiệp của tập đoàn lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 5 ngân hàng lớn tăng lần lượt là 23.181 tỷ won (18,2 tỷ USD) và 44.730 tỷ won (35,1 tỷ USD).Dư nợ hộ gia đình tháng 12 là 692.533 tỷ won (54,4 tỷ USD), giảm 551 tỷ won (401,5 triệu USD) so với tháng trước đó và giảm 16.519 tỷ won (12,9 tỷ USD) trong một năm qua.Lý do được phân tích là do việc mua bán bất động sản giảm và lãi suất tăng, nhiều người dân ưu tiên việc trả nợ tín dụng có lãi suất tương đối cao.Về các khoản ký gửi ngân hàng, số dư tiền tính đến cuối tháng 12 tại 5 ngân hàng lớn là 818.436 tỷ won (643,1 tỷ USD), giảm 8.862 tỷ won (6,96 tỷ USD) so với tính đến tháng 11. Nếu so với cuối tháng 12 năm 2021, số dư tiền khoản ký gửi đã tăng 163.570 tỷ won (128,5 tỷ USD). Sự gia tăng này được phân tích là do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) tăng lãi suất cơ bản, các ngân hàng phải tăng lãi suất ký gửi có kỳ hạn để tăng sức cạnh tranh, làm khoản vốn thị trường dồn vào các khoản gửi có kỳ hạn.