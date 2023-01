20% người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc dương tính với COVID-19

Photo : YONHAP News

Trong ngày 2/1, ngày đầu tiên Hàn Quốc thực thi đối sách siết chặt kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc, đã có 20% người nhập cảnh ngắn hạn được xét nghiệm ra kết quả dương tính với dịch COVID-19.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 3/1 có 1.052 người Trung Quốc nhập cảnh vào Hàn Quốc, 309 người mang visa cư trú ngắn hạn dưới 90 ngày đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen (PCR) tại sân bay, trong đó có 61 người ra kết quả dương tính, và được chuyển đến cơ sở cách ly riêng.Kể từ ngày 2/1, những người có thị thực cư trú ngắn hạn đến từ Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm PCR ngay tại sân bay khi nhập cảnh. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, người nhập cảnh phải đợi ở một khu vực riêng và chỉ được ra khỏi sân bay nếu nhận kết quả âm tính.Người Hàn Quốc và người nước ngoài cư trú dài hạn trong nước nhập cảnh từ Trung Quốc có thể ra khỏi sân bay ngay, nhưng phải đến cơ sở y tế tại địa phương cư trú để xét nghiệm PCR trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh.Các văn phòng ngoại giao Hàn Quốc tại Trung Quốc cũng tạm ngừng cấp thị thực ngắn hạn cho tới cuối tháng 1 này, ngoại trừ các trường hợp với lý do nhân đạo như tham dự tang lễ hoặc công vụ ngoại giao.Bắt đầu từ ngày 5/1, hành khách khởi hành từ Trung Quốc sẽ phải nộp giấy chứng nhận âm tính với COVID-19. KDCA cũng công bố sẽ tăng cường phòng dịch đối với những người xuất phát từ Hồng Kông và Macao kể từ ngày 7/1.Tính đến 0 giờ ngày 3/1, Hàn Quốc ghi nhận 81.000 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 6.000 ca so với một tuần trước đó. Số ca nặng là 620 ca, giảm 17 ca so với một ngày trước, liên tục duy trì ở mức 600 người trong ba ngày.Một điều đáng chú ý là biến thể XBB.1.5 hiện đang lan rộng ở Mỹ cũng đã xâm nhập vào Hàn Quốc. KDCA cho biết ca nhiễm mắc biến thể XBB.1.5 đầu tiên tại Hàn Quốc được phát hiện vào ngày 8/12 năm ngoái, và hiện có tổng cộng 13 ca nhiễm biến thể này trong nước.