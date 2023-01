Nhu cầu điện năng tối đa tháng 12 năm ngoái cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo Sở giao dịch điện lực Hàn Quốc (KPX), nhu cầu điện năng tối đa bình quân tháng 12 năm ngoái đạt 82.176 MW (megawatt), cao hơn kỷ lục hồi tháng 7 năm ngoái (82.007 MW), và tăng 5,1% nếu so với cùng kỳ một năm trước.Nhu cầu điện năng tối đa là nhu cầu điện năng vào khoảng thời gian khi lượng tiêu thụ điện đạt cao nhất trong ngày.Đây là lần đầu tiên nhu cầu điện năng tối đa bình quân tháng vượt mức 80.000 MW vào mùa đông. Thông thường, nhu cầu điện năng vào mùa đông sẽ đạt cao nhất vào tháng 1, nhưng đều dưới 80.000 MW. Nhu cầu điện năng mùa đông thường thấp hơn cao điểm mùa hè (tháng 7 và tháng 8).Tuy nhiên, trong năm ngoái, nhu cầu điện năng bình quân tháng 12 còn cao hơn cả mùa hè. Điều này là do trong tuần thứ 4 tháng 12, nhiệt độ cảm nhận xuống tới -20 độ C, thêm vào đó là đợt rét đậm rét hại kéo dài và tuyết rơi nhiều, nên nhu cầu sưởi ấm tăng, nhu cầu điện năng đã nhiều ngày liên tục đạt mức cao kỷ lục trong mùa đông. Như ngày 19/12, nhu cầu điện năng tối đa lên tới 91.710 MW, rồi sau đó 5 ngày liên tiếp đạt trên 90.000 MW; ngày 23/12 là 94.509 MW, mức cao kỷ lục.Tỷ lệ dự trữ điện năng đã giảm xuống mức 11% trong ngày 21/12 năm ngoái, thấp nhất trong mùa đông này. Thông thường, tỷ lệ dự trữ điện năng phải trên 10% thì mới có thể đảm bảo nguồn cung điện năng ổn định trong các tình huống bất thường.Tuần thứ ba của tháng 1 được dự báo là cao điểm về nhu cầu điện năng trong mùa đông này. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tận dụng tối đa điện nguyên tử để ứng phó với nhu cầu điện năng tăng cao vào mùa đông.