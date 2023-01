Tesla bị Hàn Quốc phạt 2,2 triệu USD vì quảng cáo xe điện sai sự thật

Photo : YONHAP News

Ủy ban giao dịch công bằng (FTC) của Hàn Quốc đã ban hành lệnh khắc phục sai phạm và phạt 2,8 tỷ won (2,2 triệu USD) đối với công ty xe điện Tesla của Mỹ do quảng cáo phóng đại về tính năng của xe điện.Theo quảng cáo của Tesla, xe điện của hãng có thể chạy hơn 528 km chỉ với một lần sạc. FTC nhận định quãng đường đề cập trên chỉ là hành trình dài nhất mà xe có khả năng chạy dưới điều kiện nhiệt độ bình thường và trong nội thành, nhưng trong quảng cáo lại được miêu tả như thể xe có thể chạy được hành trình này dưới mọi điều kiện. Trên thực tế, xe Tesla không thể đạt đến quãng đường này, đặc biệt khi ở nhiệt độ thấp.Tesla quảng bá xe điện của hãng chạy hàng trăm km chỉ sau 15-30 phút sạc mà không nói rõ về loại trạm sạc pin, và thổi phồng mức tiết kiệm chi phí nhiên liệu quá xa so với thực tế.Ngoài ra, Ủy ban giao dịch công bằng còn ban lệnh khắc phục sai phạm với việc Tesla bắt người tiêu dùng hủy đơn đặt xe bồi thường 100.000 won (79 USD) và không cho hủy đơn đặt hàng qua mạng.Hãng xe điện này phải nộp phạt 2,8 tỷ won (2,2 triệu USD) do vi phạm Luật quảng cáo và Luật thương mại điện tử.