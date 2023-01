Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách dân sinh dịp Tết Nguyên đán 2023

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 4/1 đã công bố "Đối sách dân sinh dịp Tết Nguyên đán 2023".Trước tiên, cho tới ngày 20/1, Chính phủ sẽ cung cấp cho thị trường 208.000 tấn hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, gồm 16 loại như táo, lê, thịt bò, thịt lợn, hải sản các loại. Trong đó, Chính phủ sẽ gia hạn biện pháp giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thịt lợn cho tới tháng 6, thịt gà tới tháng 3. Trong trường hợp có lo ngại bất ổn cung cầu mặt hàng cải thảo hay củ cải do tình hình rét đậm, Chính phủ sẽ giải phóng thêm nguồn dự trữ ngoài số lượng trên.Cùng với đó, Chính phủ sẽ giảm giá 20-30% các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản, với tổng quy mô 30 tỷ won (23,5 triệu USD). Các đại lý phân phối cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện giảm giá từ 10-40%, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn. Ngoài ra, người dân sẽ được ưu đãi giảm giá 30%, tối đa 20.000 won (15,7 USD)/người khi mua hàng hóa nông sản, chăn nuôi, thủy sản tại các chợ đầu mối truyền thống, theo hình thức được hoàn tiền bằng phiếu mua hàng Onnuri. Trong tháng 1, Chính phủ sẽ nâng hạn mức về mệnh giá và mức giảm giá đối với phiếu mua hàng Onnuri. Với loại phiếu giấy, mệnh giá tối đa được nâng từ 500.000 won lên 700.000 won (392 lên 550 USD), với loại phiếu điện tử (trên điện thoại) hoặc dạng thẻ cứng thì mệnh giá được nâng từ 700.000 won lên 1 triệu won (550 lên 784 USD), đặc biệt loại thẻ thì mức giảm giá được nâng từ 5% lên 10%.Chính phủ sẽ điều hành hệ thống thông quan 24/24 giờ để đảm bảo nguồn cung ổn định các mặt hàng, đồng thời liên tục kiểm tra tình hình giá cả, cung cầu thông qua Ban đối sách ổn định cung cầu các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết Nguyên đán.Ngoài ra, trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Chính phủ sẽ miễn thu phí đường cao tốc, nhằm giảm gánh nặng chi phí giao thông cho người dân. Bãi đỗ xe công cộng do chính quyền các địa phương và các cơ quan Nhà nước quản lý sẽ mở cửa miễn phí trong dịp Tết.Lần này, Chính phủ cũng lập đối sách nhằm giảm gánh nặng chi phí năng lượng cho người dân. Cụ thể, Chính phủ hỗ trợ 118,6 tỷ won (93,01 triệu USD) tiền điện cho 3,4 triệu hộ gia đình thu nhập thấp, hộ khuyết tật.Ngoài ra, Chính phủ cũng nâng mệnh giá voucher năng lượng của cả năm lên thành 195.000 won (153 USD), tăng 10.000 won (7,8 USD) so với một năm trước; đồng thời nâng riêng cho voucher năng lượng mùa đông thêm 7.000 won (5,5 USD). Đặc biệt, nhằm giảm gánh nặng cho các hộ sử dụng dầu hỏa do giá dầu hỏa tăng vọt, Chính phủ nâng mệnh giá voucher dầu hỏa từ 310.000 won lên 641.000 won (243 USD lên 502 USD).Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, tiểu thương tại các chợ đầu mối truyền thống sẽ được hỗ trợ vốn tối đa 10 triệu won (7.841 USD) để nhập các mặt hàng tiêu thụ mạnh.Mặt khác, để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan mạnh trong dịp nghỉ Tết sắp tới, Chính phủ sẽ bố trí các "cơ sở khám chữa bệnh một cửa" gần các bệnh viện, để người dân không chỉ được xét nghiệm mà còn có thể khám và điều trị COVID-19.