Photo : YONHAP News

Liên quan tới một loạt động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên gần đây, như việc nước này tuyên bố tăng cường sở hữu đầu đạn hạt nhân, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/1 (giờ địa phương) một lần nữa nhấn mạnh về quyết tâm giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc bằng ngoại giao, đồng thời tái khẳng định cam kết an ninh với các đồng minh.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày chỉ ra rằng thật "không may" khi Bắc Triều Tiên liên tục khiêu khích thay vì lựa chọn ngoại giao. Động thái khiêu khích của miền Bắc là rất không phù hợp, suy cho cùng là không hề khôn ngoan chút nào cho chính nước này. Washington sẵn sàng đối thoại một cách xây dựng để đạt được mục tiêu tối hậu là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, vậy nhưng Bình Nhưỡng lại liên tục từ chối đối thoại.Tuy nhiên, ông Price một lần nữa nhấn mạnh Mỹ vẫn giữ nguyên cách tiếp cận với miền Bắc, đồng thời sẽ tiếp tục gây thêm sức ép với nước này. Washington sẽ giữ đúng cam kết bảo đảm an ninh cho các đồng minh của mình tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bằng cả lời nói và hành động.