Seoul đặt mục tiêu giải ngân 65% ngân sách trong nửa đầu năm 2023

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Bộ trưởng kinh tế khẩn cấp ngày 4/1 do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho chủ trì, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua "Kế hoạch giải ngân nhanh ngân sách 2023".Trong đó, Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 65% ngân sách trung ương và 60,5% ngân sách địa phương trong nửa đầu năm, tạo ra 940.000 việc làm từ các dự án tuyển dụng trực tiếp.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết nền kinh tế được kỳ vọng sẽ hồi phục trong nửa cuối năm nay do các điều kiện bên ngoài được cải thiện. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, dự kiến khó khăn sẽ càng chồng chất hơn, tập trung ở khía cạnh dân sinh, xuất khẩu. Do vậy, Chính phủ phải giải ngân nhanh ngân sách để hỗ trợ cho khối tư nhân đối phó với nguy cơ nền kinh tế có thể bị sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm.Chính phủ Hàn Quốc đang dự báo số lao động có việc làm trong năm 2023 sẽ chỉ tăng ở ngưỡng 100.000 người, bằng một phần tám năm ngoái. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 10.400 tỷ won (8,15 tỷ USD), tương đương 70% ngân sách các dự án tạo việc làm trọng điểm, trong nửa đầu năm nay. Trong số mục tiêu 1.044.000 việc làm cả năm, Chính phủ sẽ xúc tiến phương án tuyển dụng sớm 940.000 người trong 6 tháng đầu năm.Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ giải ngân 5.400 tỷ won (4,24 tỷ USD) ngân sách ổn định giá cả, cân nhắc tới giá thị trường, tình hình cung cầu các mặt hàng.Chính phủ sẽ định kỳ tổ chức cuộc họp rà soát tình hình giải ngân ngân sách giữa các ban ngành hữu quan, ưu đãi hỗ trợ tài chính cho các ban ngành, chính quyền địa phương nào quản lý tốt việc giải ngân ngân sách.