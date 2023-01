Photo : YONHAP News

Trong ngày 4/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nghe Văn phòng an ninh quốc gia và Bộ Quốc phòng báo cáo về chiến lược đối phó với máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên, sau vụ xâm phạm không phận xảy ra vào ngày 26/12 năm ngoái.Tại cuộc họp, Tổng thống chỉ thị Văn phòng an ninh quốc gia và Bộ Quốc phòng xem xét dừng hiệu lực của thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 trong trường hợp miền Bắc khiêu khích, xâm phạm lãnh thổ của Hàn Quốc một lần nữa.Trước đó, nội bộ phe cầm quyền từng có ý kiến cho rằng Chính phủ nên xem xét lại về thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục khiêu khích tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tổng thống Yoon Suk-yeol đề cập tới vấn đề này kể từ sau thời kỳ ông còn là ứng cử viên Tổng thống.Trong thời gian qua, miền Bắc đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận quân sự ngày 19/9. Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại rằng nếu Hàn Quốc là bên xem xét lại thỏa thuận hoặc tuyên bố dừng hiệu lực thỏa thuận trước, thì Bình Nhưỡng sẽ lấy đó làm cái cớ để đổ lỗi trách nhiệm cho Seoul khi nước này khiêu khích hoặc gây xung đột.Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng chỉ thị về việc thành lập đơn vị máy bay mini không người lái (drone) đảm nhận đa nhiệm vụ, như giám sát trinh sát, tác chiến điện tử.Ông Yoon cũng chỉ đạo về việc xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt drone cỡ nhỏ khó bị phát hiện trong năm nay, đẩy nhanh sản xuất máy bay không người lái tàng hình. Tổng thống cũng yêu cầu phải phát triển được hệ thống "dùng drone đánh chặn drone".Văn phòng Tổng thống giải thích các chỉ thị trên của Tổng thống Yoon Suk-yeol mang ý nghĩa nâng cao năng lực đối phó một cách áp đảo với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhấn mạnh về việc đảm bảo trạng thái an ninh vững chắc. Tất cả những chỉ thị này của Tổng thống là nhằm làm tròn vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu chỉ huy quân đội.