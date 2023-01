Xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung Hàn Quốc năm 2021 đạt 12,4 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 4/1 công bố trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung (K-contents) đạt 12,45 tỷ USD, tăng 4,4% so với một năm trước (11,92 tỷ USD), mức cao kỷ lục.Trong năm 2021, cộng đồng người hâm mộ làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu trên toàn thế giới đạt tổng cộng trên 150 triệu người, mức cao kỷ lục.Xuất khẩu ngành công nghiệp nội dung đang vượt qua nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ chốt khác của Hàn Quốc như điện tử gia dụng (8,67 tỷ USD), pin thứ cấp (8,67 tỷ USD), ô tô điện (6,99 tỷ USD), màn hình (3,6 tỷ USD) để trở thành một lĩnh vực xuất khẩu tiêu biểu của Hàn Quốc.Theo báo cáo năm ngoái của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), mỗi khi xuất khẩu nội dung tăng 100 triệu USD thì xuất khẩu hàng tiêu dùng, như mỹ phẩm, thực phẩm, cũng sẽ tăng 180 triệu USD.Trong năm 2021, doanh thu ngành công nghiệp nội dung đạt 137.500 tỷ won (107,89 tỷ USD), tăng 7,1% so với một năm trước.Bất chấp dịch COVID-19 kéo dài, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp, ngành công nghiệp nội dung vẫn đạt được tăng trưởng cao so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp (4,8%) trong năm 2021, được kỳ vọng sẽ trở thành một ngành chủ lực giúp Hàn Quốc đột phá tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay.Số đơn vị kinh doanh ở lĩnh vực công nghiệp nội dung trong năm 2021 là 109.000 đơn vị, tăng 9,1% so với năm 2020, nhưng số người làm việc ở lĩnh vực này đạt 611.000 người, giảm 4,8%.Bộ trưởng Văn hóa Park Bo-gyoon cho biết mặc dù tình hình kinh tế năm nay được dự báo sẽ còn khó khăn, nhưng ngành công nghiệp nội dung được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng đều đặn. Bộ Văn hóa sẽ tập trung bồi dưỡng để thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung và mở rộng xuất khẩu, một bài toán trọng tâm của Chính phủ.