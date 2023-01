Hàn Quốc lo ngại sâu sắc việc Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị tuyên án 33 năm tù

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 3/1 đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về việc Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị tuyên án 33 năm tù giam.Phát ngôn viên cho biết trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc luôn theo đuổi một cách nhất quán việc chính quyền Myanmar chấm dứt bạo lực, sớm trao trả tự do cho những người bị bắt giam vô cớ, hồi phục chủ nghĩa dân chủ.Lần này, Seoul một lần nữa kêu gọi Myanmar thực thi đúng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và 5 hạng mục nhất trí với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có việc tổ chức đối thoại xây dựng giữa các bên liên quan, nhằm giải quyết tình hình một cách hòa bình, khôi phục chủ nghĩa dân chủ tại quốc gia này.Chính quyền quân sự Myanmar ngày 30/12 năm ngoái đã mở phiên tòa cuối cùng, tuyên thêm 7 năm tù giam với bà Aung San Suu Kyi, thành tổng cộng 33 năm tù giam. Bà Aung San Suu Kyi năm nay 77 tuổi, có nghĩa là phán quyết trên không khác nào mức án chung thân.Sau khi Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) do Cố vấn Suu Kyi lãnh đạo giành chiến thắng áp đảo tại cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020, chính quyền quân sự nước này đã tiến hành cuộc đảo chính vào tháng 2/2021, bắt giam bà Suu Kyi. Sau đó, bà Suu Kyi đã bị truy tố 19 tội danh, trong đó có tội thao túng bầu cử, tham nhũng, vi phạm biện pháp phòng dịch, hiện đang bị biệt giam.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 21/12 năm ngoái đã thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chính quyền quân sự Myanmar phải chấm dứt ngay bạo lực, trao trả tự do cho các tù nhân chính trị, trong đó có Cố vấn Nhà nước Suu Kyi.Trước đó, chính quyền quân sự nước này đã đạt được thỏa thuận gồm 5 hạng mục với ASEAN vào tháng 4/2021; gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan, gửi viện trợ cho Myanmar, Chủ tịch ASEAN bổ nhiệm đặc phái viên hòa giải, cho phép phái đoàn đặc phái viên ASEAN đến Myanmar và gặp gỡ các bên liên quan.