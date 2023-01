Việt Nam là đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong năm 2022

Photo : KBS News

Theo số liệu thống kê của Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc công bố ngày 4/1 cho thấy kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam của Hàn Quốc trong năm 2022 là 60,98 tỷ USD, nhập khẩu đạt 26,72 tỷ USD, thặng dư 34,25 tỷ USD. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong năm qua.Kể từ khi Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam, giúp Seoul có được quy mô thặng dư thương mại lớn.Ngoài Việt Nam, những nước mà Hàn Quốc ghi nhận xuất siêu còn có Mỹ (28,04 tỷ USD), Hồng Kông (25,79 tỷ USD), Ấn Độ (9,98 tỷ USD) và Singapore (9,86 tỷ USD).Kim ngạch xuất khẩu tới Ấn Độ, nền kinh tế mới nổi tiêu biểu, là 18,88 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.Trong khi đó, nước đã từng giữ vị trí cao trong danh sách các nước xuất siêu của Hàn Quốc là Trung Quốc đã tụt xuống hạng thứ 22. Đây là lần đầu tiên cán cân thương mại với Trung Quốc rơi khỏi top 20, ngoại trừ năm 1992 Seoul thâm hụt kim ngạch thương mại với quốc gia đông dân nhất thế giới này.Nguyên nhân dẫn tới sự tụt hạng này là bởi kim ngạch xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Trung Quốc giảm do chính sách "Zero COVID-19" của nước này, trong khi nhập khẩu các nguyên vật liệu công nghiệp tăng giá như lithium từ Trung Quốc lại tăng vọt.Hai quốc gia mà Hàn Quốc nhập siêu lớn nhất trong năm 2022 là đất nước giàu về năng lượng Ả-rập Xê-út và Australia.Tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm ngoái (tính từ tháng 1 đến tháng 9) đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 683,9 tỷ USD, bước một bậc lên vị trí thứ 6 toàn thế giới. Tuy nhiên, giá năng lượng tăng vọt do chịu hậu quả từ cuộc chiến Nga-Ukraine khiến kim ngạch nhập khẩu tăng đột biến, dẫn đến thâm hụt cán cân thương mại ghi nhận mức kỷ lục là 47,2 tỷ USD.