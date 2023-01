Giá cả các món ăn tại Seoul tăng bình quân 13,8% trong năm 2021

Photo : YONHAP News

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) ngày 4/1 công bố trong tháng 12 năm ngoái, giá cả bình quân 8 món ăn tại thủ đô Seoul đã tăng 13,8% so với tháng 1 cùng năm.Trong đó, món ăn có mức giá tăng nhiều nhất là món mỳ tương đen jajangmyeon tăng 13,8% so với đầu năm 2021. Tiếp theo là thịt ba chỉ tăng 12%, cơm cuộn lá kim kimbap tăng 11,9%, gà tần sâm tăng 11,2%, mỳ sợi kalguksu tăng 9,8%, cơm trộn bibimbap tăng 7,9%, món mì lạnh tăng 7,8%, canh kimchi tăng 5,9%, tất cả đều tăng giá so với đầu năm.Theo Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, trong năm ngoái, giá dịch vụ ăn uống bên ngoài tăng 7,7%, mức tăng cao nhất trong vòng 30 năm kể từ năm 1992 (10,3%). Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đã tăng 5,1% trong năm 2021, mức tăng cao nhất trong vòng 24 năm kể từ sau năm 1998 (7,5%), thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á.