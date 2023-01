Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Seung-kyum ngày 4/1 đã báo cáo lên Tổng thống Yoon Suk-yeol về biện pháp đối phó với máy bay không người lái (drone) của Bắc Triều Tiên. Tại đây, quân đội xác nhận máy bay không người lái của miền Bắc hôm 26/12 đã bay vào vùng cấm bay P-73 là khu vực có Văn phòng Tổng thống.Kể từ sau vụ xâm phạm trên, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc luôn tiến hành rà soát trạng thái sẵn sàng chiến đấu, và đã xác nhận được vào thời điểm đó một chiếc drone đã bay qua một phần khu vực phía Bắc của vùng cấm bay P-73.Một quan chức quân đội ngày 5/1 cho biết không thể tiết lộ cụ thể hành trình bay của drone này vì lý do bảo mật quân sự nhưng có thể khẳng định về sự an toàn của Văn phòng Tổng thống do máy bay không tiến vào đến khoảng 700m hoặc chỉ cách Văn phòng Tổng thống 3 km như một số báo chí đưa tin."Vùng cấm bay" là không phận cấm tất cả các loại máy bay với lý do an ninh và quốc phòng. P-73 là vùng bán kính 3,7 km xung quanh Văn phòng Tổng thống và trụ sở của Bộ Quốc phòng, bao gồm cả Tòa thị chính Seoul và một phần quận Seocho, Dongjak và quận Jung.Tính đến nay, quân đội Hàn Quốc kiên quyết giữ lập trường là máy bay không người lái của miền Bắc chỉ bay qua phía Bắc Seoul chứ không xâm phạm vùng P-73. Ngày 29/12, ba ngày sau khi xảy ra vụ việc, Hội đồng tham mưu trưởng bác lại ý kiến drone xâm phạm không phận Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc của những nghị sĩ đảng đối lập, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về ý kiến vô căn cứ.Theo phân tích của quân đội, khác với các máy bay trước đó, chiếc drone của Bắc Triều Tiên lần này đã tự điều chỉnh tốc độ và độ cao khi bay tới miền Nam, cất cánh bằng bệ phóng chứ không phải từ đường băng, được cho là có thể xâm nhập một cách bất ngờ.Trong một tin liên quan, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 5/1 sẽ tiến hành cuộc tập trận phòng không chung nhằm đối phó với trường hợp máy bay không người lái Bắc Triều Tiên xâm phạm vùng trời Hàn Quốc. Trong lần tập trận này có sự tham gia của trực thăng, vũ khí phòng không, tài sản giám sát và đánh chặn, tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật.