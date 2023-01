6 trên 10 người Hàn đồng tình Chính phủ tiếp tục điều hành về điện lực, đường sắt, bệnh viện

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hành chính Hàn Quốc ngày 5/1 công bố kết quả khảo sát về nhận thức vai trò của Chính phủ ở từng lĩnh vực, được ủy thác cho công ty chuyên về khảo sát và tư vấn KMAPlus tiến hành từ ngày 20/7 tới 8/8 năm ngoái với 1.500 người dân bình thường ở độ tuổi trưởng thành và 1.000 công chức theo hai hình thức là khảo sát trực tuyến trên web và khảo sát qua điện thoại.Kết quả là có khoảng 64% người được hỏi tán thành nên để Chính phủ điều hành về điện lực, 66,3% đồng tình vai trò điều hành của Chính phủ ở lĩnh vực đường sắt, và 59,3% đồng tình ở lĩnh vực bệnh viện công. Tỷ lệ tán thành nên để khối tư nhân điều hành các lĩnh vực này lần lượt là 14,3%, 13,1% và 17,3%.Giới công chức có tỷ lệ đồng tình để Chính phủ điều hành các dịch vụ công cộng cao hơn là tỷ lệ đồng tình ở người dân bình thường.Cả hai nhóm đối tượng khảo sát đều mong muốn Chính phủ mở rộng chi tiêu cho các dịch vụ công cộng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối về sự can thiệp của Chính phủ vào lĩnh vực kinh tế tư nhân, như về quy chế thị trường. Cụ thể, giới công chức có tỷ lệ tán thành việc chi tiêu cho dịch vụ công cộng cao hơn người dân bình thường, trong khi lại phản đối nhiều hơn về sự can thiệp của Chính phủ vào lĩnh vực tư nhân.Đáng chú ý là tỷ lệ phản đối Chính phủ can thiệp vào lĩnh vực kinh tế tư nhân ở giới công chức đã liên tục tăng kể từ cuộc khảo sát năm 2013, trong khi tỷ lệ tán thành Chính phủ tăng chi tiêu cho các dịch vụ công cộng sau khi giảm vào giai đoạn 2013-2019 đã tăng trở lại trong cuộc khảo sát năm 2022.Kết quả khảo sát nói trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2,5 đối với nhóm người dân bình thường, và sai số trong khoảng ±3,1% đối với nhóm công chức.